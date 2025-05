Uber prihaja v Slovenijo: znano, kdaj bo predvidoma začel delovati

Ameriška platforma za prevoze in dostavo Uber bo v Sloveniji začela delovati predvidoma 20. maja, je danes sporočilo ameriško veleposlaništvo v Sloveniji, ki za tisti dan pripravlja poseben dogodek.

Prihod tega vodilnega podjetja v svetu na področju prevozov na zahtevo in mobilnostnih rešitev v Slovenijo predstavlja pomemben korak k izboljšanju prevoznih možnosti in spodbujanju inovacij v regiji. Veseli nas, da lahko pomagamo Uberju proslaviti to prelomnico in podeliti njihovo vizijo trajnostne in dostopne mobilnosti v Sloveniji,« so zapisali v vabilu na dogodek, ki ga bo gostila ameriška odpravnica poslov Melania Arreaga.

Kako bo s plačevanjem?

V Uberju so aprila za spletni portal Žurnal24 potrdili, da razmišljajo o prihodu v Slovenijo in da ocenjujejo stanje. »Zagotavljamo, da bomo v primeru vstopa na slovenski trg delovali popolnoma v skladu z lokalno zakonodajo, kot to velja v vseh državah, kjer naša aplikacija že deluje,« so zapisali.

Da ima podjetje namen vstopiti na slovenski trg, in sicer v okviru obstoječih zakonskih podlag v Sloveniji, so aprila potrdili tudi na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

V Sloveniji je trenutno za avtotaksi prevoz obvezna uporaba taksimetra. Digitalna aplikacija, kakršno uporablja Uber, tako ni zakonsko urejena kot možna oblika za plačevanje avtotaksi storitev.

Taksisti niso navdušeni

Pred leti je vlada Janeza Janše pripravila novelo zakon o prevozih v cestnem prometu, ki bi omogočil vstop Uberja na slovenski trg, a so bile spremembe ob menjavi vlade razveljavljene z zakonom za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države.

Taksisti nad vnovičnim prihodom Uberja po poročanju Žurnala24 in Forbes Slovenija niso navdušeni. Kot je aprila za Žurnal24 dejal eden od taksistov, ki se je udeležil sestanka s predstavniki Uberja, podjetje vsakemu vozniku drugače pove, kakšni bodo pogoji dela.

V času sprejemanja novele v letu 2021 so taksisti iz Ljubljane in drugih krajev svoja vozila ustavili na Šubičevi ulici in drugih ulicah okoli poslopja DZ v Ljubljani, in sicer iz protesta med drugim proti koronavirusnim pravilom in prihodu Uberja.