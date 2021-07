Twitter slavi, opozicija slavi! Referendum uspel! Odzval se je Janša

O čem je odločalo skoraj 1,7 milijona volilnih upravičencev?

Referendumsko vprašanje se je glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 30. marca 2021?



Kdaj referendum uspe oziroma je zakon zavrnjen? Da bi bil zakon na referendumu zavrnjen, mora proti glasovati večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, pod pogojem, da bo proti glasovala najmanj petina vseh volivcev oziroma najmanj 339.726 volilnih upravičencev.

Volivci so na referendumu odločali o usodi novele zakona o vodah. Na več kot 3000 voliščih je imelo pravico glas oddati skoraj1,7 milijona volilnih upravičencev. Glasove Državna volilna komisija še šteje, spremljajte, kako kaže V ŽIVO Nekdanji novinar in urednikje na Twitterju takole zapisal v nedeljskem večeru: »Pametni opozicijski politiki bodo danes pustili govornice civilnim organizacijam, neumni se bodo tolkli po prsih in interpretirali izid. «Eden izmed tviterašev je zapisal: »Nismo razdvojeni.« Poslanka LMŠpa, da narod jasno kaže, da je proti tej vladi: »Kampanja je pokazala, kako močna je solidarnost v naši skupnosti. Referendum je pokazal, da kljub vsem oviram ljudje stopimo skupaj, ko je treba. Rezultat je jasen pokazatelj, da ta vlada nima zaupanja naroda. Predvsem pa so mladi pokazali, da bodo stopili skupaj za prihodnost.«Tudi stranka Levica slavi: »Ironično se politični opciji, ki se na vseh ravneh obnaša, kot da smo še vedno leta 1991, dogaja plebiscitaren rezultat. Vendar ne v njen prid.«Profesor političnih vedpa: »1. Vlada v Sloveniji ne pade po izgubljenem referendumu, ampak zgolj v parlamentu ali na volitvah. 2. Jutri 200k prebivalcev še vedno ne bo imelo dostopa do čiste pitne vode. Žal. 3. Gradnje nad pitno vodo in ob vodotokih/obali po trenutnem zakonu se lahko nadaljujejo. Hura.«Tviteraš z imenom Megafotr takole: »Vsaka odgovorna vlada bi ob takem rezultatu odstopila. Naša ne bo, ker niso sposobni prevzemat odgovornosti. Me pa zanima, kako si bodo poslanci SMC in Desus našli službo po preteku mandata, ker nikol več ne bodo prišli v parlament.«Na Twiiter profilu Proti Zakonu o vodah pa: »Ljudje! Ustvarili smo skupnost! Hvala vam! «​Predstavnica Gibanja za pitno vodoje za TV Slovenija ob zaprtju volišč dejala, da so se v zadnjih tednih ljudje združili: »Izkazalo se je, da v Sloveniji živijo solidarni ljudje, ki se borijo za javno dobro, ljudje, ki so za naravo in ljudje, ki gradijo skupnost. In to je za nas zmaga svoje vrste in to je za nas upanje v teh težkih časih. Mislim, da je bila ta kampanja sestavljena iz veliko ovir. Od tega, da nismo vedeli, kako bomo plačali račune, do tega, da se je izkazalo, da nekateri ljudje ne morejo voliti, do tega, da smo preprosto prostovoljci, ki marsičesa ne znamo. Ampak pridružili so se nam ljudje, bili so z nami v mestih in vaseh po celi Sloveniji. In to je za nas nekaj najlepšega. In že zdaj bi rekli, hvala vsakemu. Tistim, ki so delali značke, tistim, ki so hodili od vrat do vrat, tistim, ki so samo govorili o pomenu narave. To je za nas najlepše darilo in skupaj bojujemo ta boj.«Minister za okolje, ki je predlagal novelo zakona o vodah je po približno petini preštetih glasov v odzivu za medije dejal: »Ljudje so odreagirali čustveno. Bodrilo in spodbujalo se jih je z nekimi pamfleti, ki nimajo veze s samim namenom zakona.« Ne glede na rezultat referenduma si bodo na ministrstvu za okolje in prostor po Vizjakovih besedah vedno prizadevali za ohranjanje okolja, narave in slovenskih voda. »Tudi namen in cilj tega zakona je bil takšen - kako dodatno zaščititi priobalni pas, omejiti gradnjo in nameniti več denarja za vzdrževanje vodotokov,« je dejal. Po njegovo so ljudje žal glasovali, kakor so glasovali. Dodal je, da se bodo potrudili na ministrstvu kako drugače zagotoviti ta denar. Minister sicer meni, da se je referendum zlorabil in ugrabil za neke druge cilje, tudi politične. Kot je dejal, je njegov naslednji korak jasen - še naprej si bo prizadeval, kako povečati denar za vzdrževanje vodotokov in kako preprečiti, da bi nam vode delale škodo, ko prestopijo svoje bregove.Poslanec LMŠvladi pravi naj spakira: »Vi na @vladaRS : po današnjem glasnem PROTI na referendumu in jasnemu sporočilu ljudi, bi bilo prav, da spakirate kovčke in se vsi skupaj poslovite.« Nekdanji predsednik vlade Marjan Šarec takole: »Nocoj je bila dosežena velika zmaga. Gre za zmago ljudi, gre za zmago narave in gre za jasno in močno sporočilo, da ta @vladaRS nima legitimnosti. To je bil tudi referendum proti vladi, kajti ona predlaga zakone, ki jih sprejema večina v državnem zboru.«Na Twitterju se je okoli 21. 10 odzval predsednik vlade: »Poznate kako levo vlado, ki je odstopila po izgubljenem referendumu? Od večinskega sistema do družinskega zakonika? Zato brez drame. Ne morete pa sedeti doma in ob teh #MSM monopolih pričakovati čudežev na voliščih. Zato hvala vsem, ki ste glasovali. Kakorkoli. Tako se dela.«