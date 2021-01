Turizem že na 1000 kmetijah!

V publikaciji je na novo predstavljenih 31 kmetij.

Turistična kmetija Flander v Zakojci

Matija Vimpolšek je predsednik Združenja turističnih kmetij Slovenije.

Zbrana je ponudba 140 turističnih kmetij.

Vencelj Tušar prisega na dodano vrednost.

Vsebina že 11. izdaje publikacije predstavlja in vabi k raziskovanju raznolikosti regij, ki jo ponuja slovensko podeželje. Izhaja iz neokrnjene narave, tradicije, gostoljubja in okušanja hišnih dobrot iz svežih sestavin, pridelanih na kmetiji, ter odličnih možnosti za aktivno in zdravo preživljanje prostega časa. Ob tem podrobneje predstavlja skupno 140 turističnih kmetij z nastanitvijo, izletniških kmetij, vinotočev in osmic. Podatki ponudnikov obiskovalcem omogočajo neposreden stik z gostitelji.»Turistične kmetije igrajo pomembno vlogo pri uresničevanju usmeritve Slovenije v zeleni in trajnostni turizem, saj turistom ponujajo nemnožični, zdrav in aktiven oddih, tesno povezan z naravo in ponudbo lokalno pridelane hrane. Prav to so tudi elementi, za katere napovedujejo, da bodo za goste po krizi še pomembnejši. Naj bo publikacija vir novih navdihov za varna in zdrava doživetja ter počitnikovanje v Sloveniji v času, ko bo to spet mogoče,« je direktorica Slovenske turistične organizacije mag.poudarila o posodobljeni izdaji publikacije Turistične kmetije v Sloveniji., predsednik Združenja turističnih kmetij Slovenije, pa pravi, da so turistične kmetije pomemben in nepogrešljivi del ponudbe v Sloveniji. »Resnično ohranjajo tradicijo ter značilne lokalne in hišne jedi in pijače ter skrbijo za obdelanost podeželja. Veseli smo, da smo prepoznavni tako doma kot po svetu, saj svoje delo opravljamo s srcem ter v sozvočju z naravo.«»Ena od ključnih prednosti doživetij na kmetijah je velika varnost za zdravje gosta, saj je zaradi manjših kapacitet na kmetijah število gostov manjše kot pri drugih ponudnikih. Veseli nas, da se je kljub intenzivni digitalizaciji povečal interes kmetij za predstavitev v novem katalogu, saj je na novo predstavljenih 31 kmetij,« dodaja, strokovna sodelavka za področje turizma na kmetijah na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje.Slovenska turistična organizacija in Združenje turističnih kmetij – njuno uspešno sodelovanje poteka že več kot 20 let – sta ob strokovnem sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije publikacijo v tiskani in digitalni obliki izdala v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem in hrvaškem jeziku.V Sloveniji se po podatkih iz kataloga ukvarjajo s turizmom že na več kot tisoč kmetijah: 480 je izletniških, imamo 102 vinotoča, 37 osmic in 498 turističnih kmetij z nastanitvijo. Gostom je na voljo več kot 400 značilnih lokalnih in regionalnih živil, jedi in pijač. Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji dobrega vina, saj je v Sloveniji 30.000 vinogradnikov, ki imajo trte na skoraj 16.000 hektarjih.