V prvem mesecu Slovenci izkoristili za 20 milijonov bonov (V ŽIVO)

Od uveljavitve turističnih bonov mineva že mesec dni. Koliko bonov smo Slovenci že porabili in druge podrobnosti o koriščenju te ugodnosti, bosta na novinarski konferenci predstavila minister za gospodarski razvoj in tehnologijoin generalni direktor Finančne uprave RSpredstavila trenutno statistiko uporabe turističnih bonov.Počivalšek je poudaril, da so bili boni med Slovenci izredno dobro sprejeti in so jih vzeli za svoje. »Za nami je en mesec izvedbe ukrepa in štiri mesece od izbruha epidenije koronavirusa. Prvič smo se kot država na posledice odzvali hitro in celovito,« je povedal Počivalšek.Jenko je razkril, da je bilo doslej unovčenih 150.000 bonov v vrednosti več kot 20 milijonov evrov. Največ bonov je bilo izkoriščenih v Portorožu, Izoli, Moravskih toplicah, Kranjska Gora in Podčetrtek. Zanimiv podatek je, da je okoli 40 odstotkov bonov izkoriščenih v hotelih, petina v apartmajih, približno 10 odstotkov pa v kampih.Povprečna starost upravičencev, ki so že koristili bon, je malo manj kot 40 let. Največ ljudi se na tovrstne oddihe odpravi za 2 ali 3 dni, niti pa ni malo tistih, ki se odpravijo za ves teden.