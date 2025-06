Turistična tržnica v Termah Snovik: od nepomembne točke do turistične zanimivosti

Turistična zveza Slovenije je v Termah Snovik pripravila zaključno turistično tržnico 39. festivala Turizmu pomaga lastna glava na temo T&T: Tradicija v trendu.

Dvajset osnovnošolskih ekip iz vse Slovenije je na stojnicah predstavilo kulturno dediščino v sodobni preobleki. Sklepnega dogodka, pri katerem so sodelovali tudi TD Tuhinjska dolina, Občina Kamnik in Zavod za turizem in šport Kamnik, so se udeležili župan Matej Slapar, direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec, predsednik TD Tuhinjska dolina Ivan Hribar, Jure Sodja, predsednik ocenjevalne komisije Turizmu pomaga lastna glava in član upravnega odbora Turistične zveze Slovenije, ter predsednik Turistične zveze Slovenije Dominik S. Černjak. Prireditev je povezoval Tibor Baiee.

Tržiški šolarji so predstavili tržiške nogavice.

Ideje in sodelovanje

Župan je ob tej priložnosti izrekel dobrodošlico turističnemu podmladku, jim čestital za odlične ideje ter jih povabil, da še kdaj obiščejo prelepe kamniške bisere od Tuhinjske doline, Velike planine, starega, čudovitega mestnega jedra do cvetočega Arboretuma Volčji Potok. Z veseljem se je družil z mladimi, ki so ga navdušili s projekti in zamislimi. »Veseli me, da prav Terme Snovik gostijo zaključno prireditev projekta,« je poudaril Svetec.

»To ni nobeno naključje, saj gre za kraj, kjer smo z domiselnimi glavami domačinov in vztrajnostjo ter trudom v dobrih treh desetletjih ustvarili prepoznavno in cenjeno turistično točko. In prav to je bistvo tega projekta: da verjamemo v svoje ideje, okolje in moč sodelovanja.«

Kamniški župan Matej Slapar se je aktivno vključil v predstavitev na stojnicah.

Dobrodošlico v najvišje ležečih termah v Sloveniji je mladim izrekel tudi predsednik TD Tuhinjska dolina, ki letos praznuje 20-letnico delovanja: »To je mejnik, s katerim se je tukaj začela razvijati turistična dejavnost.« Ko se v Snoviku ozreš okoli sebe, vidiš, kako je lastna glava pripomogla, da je v pičlih 30 letih nepomembna točka na zemljevidu postala turistična zanimivost, s čimer tudi Kamniško postaja vse bolj opazna turistična destinacija. Bolj pomenljivega kraja za letošnjo zaključno prireditev si v Turistični zvezi Slovenije ne bi mogli zamisliti, je med drugim povedal Dominik S. Černjak: »Terme Snovik so vzorčen primer zdravilnega turizma, kar za turistično zvezo ostaja prioriteta. Še naprej bomo energijo vlagali v razvoj turizma v naravnem prostoru, zlasti ob vodi in v gozdu.«

Šolarji iz Trbovelj so bili inovativni.

Podelitev je imela tudi po zaslugi energičnega povezovalca Tiborja vzdušje rock koncerta, pri čemer so bili pravi rockerji razstavljavci. Prav vsi so prejeli katero od nagrad. V finale se je uvrstilo 20 šol, vse so za ta podvig prejele zlato priznanje, torej so bili vsi zmagovalci, zaključno tekmovanje pa je bilo potrditev njihovega dosežka.

Komisija je pod vodstvom Jureta Sodje podelila kar 11 zlatih priznanj: za najboljšo promotorko in promotorja na stojnici, za najboljšo/najlepšo uporabo narečja na stojnici, najboljše povabilo na stojnico, najboljšo kostumografijo, najboljšo promocijo turističnega produkta T&T, najboljšo povezavo tradicije in trenda, najboljši promocijski spot in za najbolj pozitivno vzdušje v ekipi. Pa vendar: najbolj zaželeno nagrado, to je za najboljšo stojnico, so podelili OŠ Šmartno v Tuhinju, kar je bila prav sladka zmaga in zasluženo priznanje šoli ter regiji, da na Kamniškem mladi v turizmu vidijo prihodnost in se znajo tudi odlično izkazati.