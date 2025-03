Turisti nas imajo raje kot Grčijo, še malo in prehiteli bomo tudi Hrvate

Minili so časi, ko so turisti večinoma zaobšli Slovenijo ali pa se pri nas ustavili le na kratko na poti na hrvaško ali italijansko obalo in v avstrijske gore. Obiskovalcev imamo tudi pri nas vedno več, pričajo podatki Eurostata.

V lanskem četrtem kvartalu so slovenski ponudniki nastanitev zabeležili kar osem odstotkov več prenočitev kot v enakem obdobju lani, enako povečanje so zabeležili še v Avstriji, na Danskem in Slovaškem, medtem ko je pri naših južnih sosedih prenočilo kar deset odstotkov več turistov kot v zadnjem kvartalu leta 2023.

Na prvem mestu se je morda presenetljivo znašel Luksemburg. To žepno deželico v osrčju Evrope je konec lanskega leta »našlo« kar 23 odstotkov turistov več kot leto prej, medtem ko je priljubljenost močno izgubila Irska. Na tem zelenem atlantskem otočku, kamor radi zaidejo tudi Slovenci, se je število prenočitev zmanjšalo za dva odstotka. Irska je obenem tudi edina evropska država, kjer so v zadnjih treh mesecih lanskega leta zabeležili padec v številu prenočitev.

Tudi mnoge priljubljene turistične destinacije, ki so bile nekoč na seznamu želja mnogih popotniških navdušencev po svetu, konec lanskega leta niso bile tako zelo obiskane kot Slovenija. Na Portugalskem, Cipru in v Grčiji se je denimo število prenočitev zvišalo zgolj za štiri odstotke, v Španiji za tri, na Nizozemskem dva. Kot kaže, pa so se turisti v zadnjem letu navdušili nad Malto, Latvijo, Poljsko in Italijo, v vseh teh državah se je obisk povečal za med 11 in 16 odstotki v primerjavi z zadnjimi treni meseci leta prej.