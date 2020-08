Turisti na slovenski obali brez manir: z žaljivkami obmetavajo zaposlene

Švagelj: Premika v glavah še dolgo ne bo

Globa za parkiranje zunaj parkirišča znaša v občini Ankaran med 40 in 80 evri, od začetka julija do danes pa je bilo v okviru medobčinskega redarstva in inšpektorata Občine Piran in Občine Ankaran uvedenih 682 prekrškovnih postopkov na območju občine Ankaran.

Nedavno je podžupanja občine Ankaranobjavila zapis, da so v Ankaranu zaradi uvedbe parkirnin deležni zmerljivk. »Z naskokom najpogostejše vprašanje v sezoni, odkar smo uvedli parkirnine: 'Kje pa lahko sploh parkiram, če je povsod za plačati?' Najraje bi rekla, da v svoji garaži, če nisi pripravljen plačati. Ampak seveda ne, vzamem si čas in razložim, da je parkiranje privilegij, ne pravica,« je pojasnila Švageljeva in za Slovenske novice dodala, da so neprimernih odzivov deležni vsi, ki so kakor koli povezani z občino, med njimi veliko bolj sodelavci na terenu, kot so reditelji, redarji, varnostniki in drugi, »tako v živo kot prek različnih medijev«.Uvajanje javne službe upravljanja parkirišč in sistema plačevanja parkiranja, kot ga poznajo v drugih občinah, predstavlja za Ankaran novost, zato ne preseneča, da je sprememba povzročila tudi nekaj nejevolje. Kot so nam pojasnili na občini, je novost negativno presenetila predvsem obiskovalce kraja, torej turiste.Po mesecu dni od uvedenega novega režima je po besedah Švageljeve zmerljivk manj kot na začetku, a kot kaže, bo zaradi miselnosti ljudi to tek na dolge proge. »Prostor, ki je permanentno namenjen parkiranju, je najbolj nesmiselno zapravljen prostor. V naravnem okolju je škoda in degradacija še toliko večja, ampak tega premika v glavah še dolgo ne bo, sodeč po zmerljivkah, ki smo jih deležni,« je pojasnila Švageljeva, ki je s tvitom želela izpostaviti miselnost, ki vlada med ljudmi, da je parkiranje tako rekoč pravica, ki so jo upravljavci javnih površin dolžni zagotavljati, neprimerni odzivi na omejitve v zvezi s tem pa so le znak take miselnosti.Letos so v občini Ankaran zagotovili 520 parkirnih mest, kar je v času turistične sezone vseeno nekoliko premalo za vse, ki pridejo na ta del slovenske obale. Število ljudi in vozil se v poletnih mesecih potroji.V občini opažajo, da se z uvedbo plačljivih parkirišč razmere z divjim puščanjem jeklenih konjičkov nekoliko izboljšujejo, a se med vozniki še vedno najdejo tisti, ki kljub dodatno urejenim parkiriščem poskušajo parkirati zunaj urejenih parkirišč z namenom brezplačnega parkiranja.