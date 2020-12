Turbo Rudiju provizije, fuzbalerji pa odhajajo

Bliža se konec leta in čas, ko se umirijo tudi spori in vojne po svetu; a prav v tem prazničnem času je javnost znova doseglo pismo, ki so ga podpisali »igralci in zaposleni v NK Olimpija« ter prek vira blizu samega kluba poslali v javnost.Da gre v resnici za pisanje iz kluba, je razvidno že iz dejstva, da se tako poskušajo obrniti na klubskega predsednika Milana Mandarića, ki ga v pisanju še vedno naslavljajo z gospod. Mandarić je že nekaj let denarnica pa tudi motor ljubljanskega kluba, v katerem glavne igre potekajo v zakulisju, daleč od nogometne zelenice in bližje častni klubski loži. Slabi rezultati jih motijo, vodstvo ...