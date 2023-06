Tura groze dobiva krivce

Slaba dva meseca potem, ko je na velikonočno nedeljo ogromna snežna opast zgrmela nad sedem pohodnikov, ki so se v novozapadlem snegu vzpenjali po alpinistični smeri Zupančičeva grapa v Mali Mojstrovki, smo v pričakovanju konca policijske preiskave, ki bo pokazala, kdo bo prevzel odgovornost za skorajšnjo tragedijo. Kot je znano, je Športno društvo Jeti organiziralo plačljivo zimsko turo v neprimernih vremenskih in plazovnih razmerah, in to na črno, brez licence za vodenje po zahtevnem terenu. Takšno turo bi po veljavni zakonodaji lahko vodili le poklicni gorski vodniki Združenja gorskih vodni...