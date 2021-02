Preverite, kaj morate storiti, če želite v tujino

Protikoronski ukrepi v Sloveniji se sproščajo, od ponedeljka lahko brez omejitev prehajamo tudi meje svojih občin, še vedno pa je močno okrnjeno potovanje v tujino. V dneh, ko bi se marsikdo podal npr. na smučanje v Avstrijo ali Italijo, ali pa si odšel pogret kosti v kakšen tropski kraj, ministrstvo za zunanje zadeve poudarja, da turistična potovanja niso med dovoljenimi razlogi za prost vstop v večino sosednjih držav.Za vstop v Italijo mora obiskovalec z izjavo dokazati namen vstopa v državo, morebitnemu prekrškarju pa se obeta dokaj visoka globa.Za vstop v Avstrijo se mora potnik registrirati prek tamkajšnje spletne aplikacije, pri čemer turistična potovanja ne spadajo med dovoljene razloge potovanj. Avstrijski organi v takih primerih potniku zavrnejo vstop. Enako velja tudi za potovanja na Madžarsko.Ob vstopu v vse sosednje države je treba predložiti negativen PCR-test (v Avstriji lahko tudi HAC-test) ali oditi v karanteno do negativnega izvida testa po testiranju v državi. V teh državah so hotelski kompleksi večinoma zaprti, pogoste pa so tudi omejitve in kontrole na mejah zveznih dežel in regij.Kakšni pogoji pa veljajo za vstop v druge države, si lahko pogledate v spodnji preglednici (za povečavo kliknite ikono na dnu s plusom):Veljavni ukrepi za državljane (za povečavo kliknite ikono na dnu s plusom):