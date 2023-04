Tujim delavcem v Sloveniji na voljo umetna inteligenca za lažje razumevanje delavskih pravic

Delavska svetovalnica je skupaj z Agencijo 101 razvila aplikacijo GastarbAiter, ki temelji na strojni obdelavi slovenske delovne zakonodaje s pomočjo umetne inteligence. Namen te prosto dostopne aplikacije je množično opolnomočenje tujih delavcev z znanjem o njihovih delavskih pravicah v Sloveniji, so sporočili.

Delavci lahko v aplikaciji GastarbAiter, ki deluje s pomočjo umetne inteligence podjetja OpenAI, postavijo vprašanja o delu v Sloveniji, na katera nato dobijo takojšen odgovor. »Aplikacija glede na vprašanje razišče več kot 240.000 besed v zakonodajnih zapisih in jih pretvori v preprost, razumljiv in jasen jezik,« zagotavljajo v Delavski svetovalnici. Odgovori so na voljo v 130 svetovnih jezikih.

Aplikacija GastarbAiter je prvotno namenjena opolnomočenju tujih delavcev z znanjem o njihovih pravicah pri delu v Sloveniji. Po podatkih Delavske svetovalnice je trenutno v Sloveniji okoli 130.000 tujih delavcev.

»V veliko primerih delajo na nižje kvalificiranih delovnih mestih, zato so na žalost pogosto tudi tarča zlorab, število teh pa strmo narašča,« opozarjajo.