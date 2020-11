Tuji mediji: Janša stopil korak nazaj

Politico: Jasno je, da Slovenija ne bo razglasila zmagovalca volitev

Čestitka predsednika vladeki je odmevala po Evropi in sosedstvu,za zmago, čeprav zmagovalec še ni znan, je bila po Janševih besedah napačno razumljena.Janša je v angleščini tvitnil: »Precej jasno je, da so Američani Donalda Trumpa inizvolili za nova štiri leta. Z zamudami in medijskim zanikanjem dejstev je Trumpova zmaga na koncu samo še večja. Čestitke republikanski stranki za dobre rezultate po vseh ZDA.« Twitter je v skladu s svojimi uporabniškimi pravili dodal pripis k Janševem tvitu, v katerem je opozoril, da uradni viri v času objave še niso razglasili zmagovalca.Janšev tvit so opazili tudi v evropski podružnici ameriškega medija Politico, kjer so zapisali, da »Slovenija ni tista, ki bo razglasila zmago«. Dodali, so, da je Janša pozneje stopil korak nazaj in za Politiko pojasnil, naj si njegov čivk »dobro preberejo«. »Čestital sem republikanski stranki, naši sestri v IUD,« je pojasnil in pri tem mislil na mednarodno demokratsko zvezo (IUD), skupino desne sredine in konservativnih strank.