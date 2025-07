Tujec šokiran, ko se je peljal z vlakom iz Slovenije na Madžarsko: »Ali ni to nekako neverjetno?« (VIDEO)

Vlaki so odlično prevozno sredstvo. So cenovno ugodni, vožnja z njimi pa je bolj umirjena, kot če se vozimo po cesti. Zelo dobro mnenje o vlakih, ki se vozijo po Sloveniji, ima uporabnik TikToka cotycockrell. Ta je na tem družbenem omrežju objavil video, na katerem je komentiral vožnjo iz Slovenije do Madžarske, ki je potekala v nedeljo.

Najprej je v videu komentiral stranišče na tistem mednarodnem vlaku, s katerim se je vozil. Ta je po njegovem mnenju nekoliko srhljiv, strašljiv, a je bil vseeno vesel, da je bil na voljo. Nato je omenil ceno približno peturne vožnje. Ta ga je stala, kot je povedal, dva evra – gre namreč za ugodnost, ki jo turistom ob vikendih ponujajo Slovenske železnice.

Prazen vlak

Navdušen pa je bil tudi nad dejstvom, kako prazen je bil vlak v tistem času, ko se je vozil z njim. »Na tem vlaku ni žive duše. Ali ni to nekako neverjetno,« se je v videu vprašal tujec, ki bo imel vožnjo po Sloveniji očitno v zelo lepem spominu.