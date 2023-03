Tudi župnik Jože moli za Emo Klinec, šampionka se danes vrača domov (FOTO)

Poljanska dolina. Njej enake ni. Danes bo na tem koncu spet veselo. Ob pol treh popoldan se domov v Poljane nad Škofjo Loko vrača Ema Klinec. Direktno z zadnje tekme svetovnega pokala v finskem Lahtiju. Ema prihaja s svetovnim rekordom v poletih, ko jo je Vikersundu neslo 226 metrov daleč, in skupno zmago na norveški turneji.

Na novem krožnem toku transparent ob svetovnem rekordu domačinke FOTO: Drago Perko

»Pripravljamo ji presenečenje, to je vse, kar lahko povemo,« so nam pred dnevi, ko smo bil na tem lepem koncu Slovenije, zaupali v gostilni Na Vidmu, kjer se dobro je in pije že od davnega leta 1763. Imajo tudi dovolj prostora, da danes pričakajo svojo junakinjo. V gostilno je rad zahajal tudi tu rojeni dr. Ivan Tavčar, naključje pa je hotelo, da ravno na Tavčarjevo leto, letos je 100 let od smrti tega pisatelja, v Poljanah slavijo svetovno rekorderko Emo.

Teta Petra

»Nisem nobena šefica, sem Emina teta,« nam pove zgovorna in prijazna Petra Klinec, ki v gostilni skuha kavo in nas postreže. Ne skriva, da je ponosna na nečakinjo. »Navijaški klub smo začeli, ko sta še skakala nečak Gašper in nečakinja Barbara, potem pa se jima je pridružila še Ema. Še danes vztrajamo,« nadaljuje Petra, ki pravi, da so podporniki navijaškega kluba vsi Poljanci, na tekme pa jih hodi okoli 15.

»Na tekme hodimo skupaj z Žirovcem, tam je tudi matični klub Eme Klinec. Super ekipa smo. Včasih smo se dosti družili tudi z navijači Špele Rogelj, lepe čase smo preživeli skupaj,« se ozre v preteklost Emina teta. V tej sezoni so bili tudi v Wisli in na Ljubnem. »Smeha ne manjka že na avtobusu. Sicer pa imamo v Žireh Romana Sedeja, ki uredi avtobus, hrano in pijačo, v veliko pomoč pa nam je tudi podjetje Norica, sponzor smučarskoskakalnega kluba Žiri,« Petra opiše priprave na katero od gostovanj.

»Tekme? To pa doživljam precej stresno. Težko jih gledam. Ko so uspehi, pa je veselje toliko večje,« Petra ubesedi svoje občutke, ko spremlja dosežke nečakinje. Če niso na tekmi, navijajo doma. Petra s kolegico tudi vsakič ob uspehu poskrbi, da se v novozgrajenem krožnem toku v kraju ve, da premorejo šampionko. »Kako uro po rekordu in zmagi smo že imeli okrašeno križišče. To je stara navada, vedno se nekaj spomniva,« nadaljuje Petra, ki je imela v teh dneh v mislih priprave na sprejem.

Najbolj športna družina

Pri kavi se nam pridružita podžupan občine Gorenja vas - Poljane Anton Debeljak in predsednik Krajevne skupnosti Poljane Franc Dolenec. Petra in Anton usklajujeta vse podrobnosti za današnji dogodek. »Ema je zelo zagnana. Večkrat jo tudi sam vidim, kako že zgodaj zjutraj teče ob teh poljih. Mirna punca je, povsem je predana športu, vsi mi pa smo zelo ponosni nanjo,« pove Debeljak, ki spomni, da je pred leti celotna družina Klinec, šteje sedem članov, prejela priznanje za najbolj športno družino. Andrej in Vida Klinec sta danes ponosna oče in mama peterice: Andraža, Katarine, Gašperja, Barbare in Eme, ki je s 24 leti najmlajša pri hiši.

Jože Plut moli za Emo in tudi druge športnice in športnike. FOTO: Drago Perko

Franc Dolenec za mizo spomni, da je bil Miro Pivk sploh prvi Emin trener, skakati je začela pri petih oziroma šestih letih. Večji del kariere z njo dela Jernej Kumer, na reprezentančni ravni pa Zoran Zupančič. Ko takole razpredamo, Anton Debeljak in Franc Dolenec spomnita, da imajo skoki na tem koncu Slovenije dolgo brado.

Zdravko, Marcel in Ema

Prof. Andrej Tomin je eden tistih, ki so največ prispevali k poljanskim uspehom na področju smučarskih skokov. V letih 1968 in 1969 so na Poljanah ustanovili prvo skakalno šolo.

Dolina delovnih »Demografska podoba občine je odlična, vedno smo v vrhu najnižje povprečne starosti, ki se giblje med 36 in 37 leti. Imamo največ rojstev na 1000 prebivalcev v Sloveniji, smo tudi občina, kjer se najboljše živi. Premoremo najnižjo brezposelnost in kar 10 odstotkov pravnih oseb. Od 770 ljudi jih je več kot 700 takih, ki so samostojni podjetniki. Smo dolina pridnih, marljivih in delavnih ljudi, to pa se odraža tudi v športu,« ponosno sklene župan Milan Čadež.

»V Poljanah je zavladalo med ljudmi pravo navdušenje za smučarske skoke. Skakalne šole se je udeležilo 37 osnovnošolcev iz Poljan in Gorenje vasi. Vadili smo na treh skakalnicah. Prva je bila na puklu nad kamenskim kozolcem na koncu Poljan (10–15 m), druga v Predmostu pri Tišlarju (do 20 m), tretja pa pri Podbregarju. Prvi dve sta bili narejeni iz snega, tretja pa je bila zgrajena iz lesa po načrtu inženirja Stanka Bloudka. V načrtu je bila še izgradnja četrte skakalnice (50 m) v Gorenji vasi, vendar žal nikoli ni bila dokončana,« beremo v Zgodovini Športnega društva Poljane in športa v Poljanah. Prvo tekmo so organizirali že davnega 20. marca 1955! Debeljak spomni, da je ime doline v svet ponesel Zdravko Bogataj, ki je bil dolgoletni član mladinske in članske državne reprezentance, v Planici pa je letel 140 metrov daleč. »Rekord doline ima v lasti Marcel Stržinar, ki je poletel 231 metrov,« poznavalsko doda Petra Klinec. Ob tem izvemo še, da je skakal tudi Evin oče Andrej, ki je danes sodnik na tekmah, sicer pa tudi ljubiteljski zmajar. Da je bila Ema že kot otrok navdušena športnica, tudi ni presenečenje. Teta Petra se rada spomni, kako je pri treh letih že rolala, potem pa s fanti igrala nogomet, pa tudi državna prvakinja v florbalu je postala.

Rada pride v cerkev

Zbrani družbi se zahvalimo za gostoljubje in nadaljujemo pot. »Vedel sem, kam prihajam, poznal sem imena in dosežke teh deklet in fantov iz naše župnije Poljane in okoliških vasi. Zdaj, ko jih spoznavam in videvam pri maši, sem na njih še bolj ponosen. Z njimi se tudi redno videvamo. Če mi le uspe, si vse tekme ogledam ali pa jih spremljam prek družabnih omrežij,« se o smučarskih skokih razgovori domači župnik Jože Plut. Pa kdaj kaj zmoli za njih, ga pobaramo.

»Ne kdaj, ampak vedno molim. Ne vem, če veste, ampak župniki imamo vsako nedeljo mašo za svoje farane. Vključeni so seveda tudi športniki. Poljane so zelo žive, veliko mladih se ukvarja s športom. Se zgodi tudi to, da pridejo mladi do mene in povedo, da imajo v nedeljo tekmo. Zato pridejo k maši že v soboto,« nadaljuje duhovnik, ki je vesel, da tudi svetovna rekorderka Ema Klinec in preostali športniki s tega konca radi pridejo v cerkev. »Vesel sem, ker čuvajo svojo duhovno istovetnost in potem kot športniki še nadgrajujejo sebe. Nobenega mačka nimajo zaradi tega, ker pridejo v cerkev k maši. Nič jih ni sram, ker hodijo v cerkev. Zato sem prej govoril o istovetnosti, človek si takih ljudi lahko samo želi,« zaključi Jože Plut.

Tri šampionke Da bo mera polna, se bo občina kmalu lahko pohvalila, da imajo v svoji sredi svetovno rekoderko v poletih in svetovno prvakinjo (Emo Klinec), dobitnico velikega kristalnega globusa in olimpijsko prvakinjo (Niko Križnar) in Uršo Bogataj (dvakratno olimpijsko prvakinjo), ki si v občini Gorenja vas - Poljane z izbrancem Sandijem (mimogrede, bratom Nike Križnar) gradi dom.

Na Emo so ponosni tudi na Osnovni šoli Poljane, kjer se je šolala. »Pred novoletnimi prazniki smo ji poslali voščilnico in ji zaželi vse dobro,« pove učitelj Aleš Mrak, športni pedagog in pomočnik ravnateljice. V Poljanah na šoli zanimanje za šport ostaja in se krepi, pred dnevi pa je dekliška ekipa v košarki zasedla 2. mesto v državi.

Znamenje v krožnem toku

Iz Poljan smo se odpeljali v Žiri, kjer imajo nordijski skakalni center. »V klubu se resnično trudimo z vsakim posebej. Ko pa enemu tako uspe, kot je Emi, začutiš neko zadoščenje. Začutiš, da je trud poplačan,« se je na uspehe svoje varovanke odzval Jernej Kumer, trener v Smučarskem skakalnem klubu Norica Žiri. »Spomnim se, da je imela Ema že zgodaj občutek za zrak, nikoli ni bremzala. Ko smo bili prvič v Zakopanah na 120-metrski skakalnici, so jo fantje iz našega kluba malce zbadali, ko so ji znižali zaletišče. Da bo to malce nizko za punčko, so ji rekli. Pa je potem z nižje rampe vse preskočila in pristala pri 127 metrih,« se Jernej spomni anekdote. Ob tem nam še pove, da imajo v klubskih selekcijah toliko skakalk in skakalcev, da se lahko dobro dela. Bodo pa zdaj ob koncu sezone pripravili tudi interno klubsko druženje, da mladi od blizu spoznajo Emo in Niko Križnar.

Ko se vračamo iz Žirov, sledi še postanek v Sokolskem domu v Gorenji vasi. »Seveda smo ponosni. Imamo svetovno rekorderko, pa zmaga na norveški turneji je še drugič zapored šla v Poljansko dolino – lani z Niko, letos z Emo,« ne skriva veselja Milan Čadež, župan občine Gorenja vas - Poljane. »Emi pošljem tudi kak SMS vzpodbude, ko ocenim, da to potrebuje,« navrže župan, ki je vesel in hvaležen, ker sta Nika in Ema naredili toliko za promocijo Poljanske doline. Prav v Poljanah so po dveh letih lično uredili glavno krožišče, tam pa bo, župan je tako že namignil, dal postaviti znamenje v čast skakalnemu športu. Prav je tako.

Nordijski skakalni center v Žireh FOTO: Drago Perko

Župan Milan Čadež je ponosen na Emine dosežke. FOTO: Drago Perko