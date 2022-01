Tudi v UKC Maribor alarm: samo v enem dnevu okuženih 43 zaposlenih

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor je v zadnjem tednu naraslo število bolnikov s covidom 19, vedno več je zaradi okužb in karanten odsotnih zaposlenih. Samo v ponedeljek so zabeležili 43 novih okužb med zaposlenimi, zato strokovni direktor Matjaž Vogrin ocenjuje, da bo kadrovski izpad v prihodnje še večji.

Trenutno je v UKC Maribor hospitaliziranih 128 bolnikov s covidom 19, kar je 27 več kot pred nekaj več kot tednom dni. V enotah za intenzivno zdravljenje je 26 bolnikov s covidom 19, kar je podobno število kot v prejšnjih dneh, na akutnem oddelku je 99 bolnikov, ostali so na kliniki za pediatrijo ali v porodnišnici.

Med 26 bolniki na intenzivnem zdravljenju jih ima 22 covidno pljučnico. »V glavnem gre za bolnike, ki so bili okuženi s sevom delta,« je na današnji novinarski konferenci v Mariboru pojasnil Vogrin. Na akutnih oddelkih je 44 oseb s covidno pljučnico, ostali so tam zaradi drugih bolezni.

Izpad okoli 1.200 ljudi

Kritična je predvsem kadrovska slika. Okoli 300 zaposlenih je razporejenih na covid delovišča in tako manjkajo na delovnih mestih za oskrbo ostalih bolnikov. Zaradi okužbe s koronavirusom, karantene ali izgorelosti manjka še 887 zaposlenih, kar po besedah Vogrina pomeni izpad okoli 1.200 ljudi, kar je velika številka. Med odsotnimi je 11 anesteziologov, zato je težko izvajati operativni program.

Kljub temu poskušajo zagotavljati, da normalno delujejo klinika za pediatrijo, porodnišnica, oddelek za onkologijo in klinika za interno medicino, v določenem delu pa tudi ostale enote kliničnega centra. »Lani je bilo kljub vsem covidnim krizam v naši ustanovi opravljenih 91 odstotkov načrtovanih storitev,« je dejal strokovni direktor.

Vdori v bele cone

V zadnjem tednu so vsakodnevno soočeni z vdori okužb z novim koronavirusom na oddelke za ostale bolnike, t. i. bele cone, čeprav pri vseh bolnikih ob sprejemu v bolnišnico opravijo tako hitri antigenski kot PCR-test. »Vsak bolnik, ki je umeščen v našo ustanovo, je dokazano negativen ob sprejemu. A čez nekaj dni so pozitivni,« je pojasnil Vogrin. Pozitivnega bolnika nato premestijo na covidni oddelek.

Po ocenah Vogrina je zaradi izpada osebja neizbežno, da začnejo s koronavirusom okužene bolnike, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje zaradi drugih bolezni, puščati na teh oddelkih, in da jih ne premeščajo na covidne oddelke. »Pri zdajšnjem izpadu delovne sile enostavno ne bo več mogoče odpirati dodatnih covidnih oddelkov, ker ne bo kadra. Na to temo potekajo pogovori v strokovnih krogih, tudi na ravni ministrstva. Pričakujemo uradno navodilo in protokol z ministrstva najkasneje jutri,« je povedal.

V tem primeru bodo, na primer na kliniki za kirurgijo, oblikovali v eni od etaž rdečo cono, kamor bodo nameščali kirurške bolnike s covidom 19. »Tam bodo nameščeni samo takšni bolniki, ki ne bodo zboleli za covidno pljučnico, in zanje bodo skrbeli kirurgi. Če se bo pri kom razvila covidna pljučnica, pa bo ta premeščen na covidni oddelek,« je pojasnil Vogrin.

Prisiljeni v rdeče cone

Trenutno imajo več covidnih enot. Za intenzivno zdravljenje zadoščajo zmogljivosti za največ 40 bolnikov, na akutnih oddelkih za največ 140 bolnikov. »Če bomo šli prek te številke, glede na kadre nismo sposobni odpirati novih enot, ampak bomo v tem primeru prisiljeni odpirati rdeče cone za bolnike, ki so lahko na takšnih oddelkih. Tu pa ni nekih omejitev, ampak jih bomo odpirali glede na število posameznih bolnikov,« je dejal.

Med bolniki na intenzivnem zdravljenju je cepljenih proti covidu 19 le 15 odstotkov, na akutnem oddelku okoli 25 odstotkov. »Na srečo omikron očitno deluje na takšen način, da ne povzroča covidne pljučnice v takšnem obsegu, kot je bilo to prej. Če bi se to dogajalo, bi bil kolaps zdravstvenega sistema že prejšnji teden,« je še dejal Vogrin.