Tudi v Sloveniji pustošil tornado

Češko je te dni prizadel uničujoč tornado , ki je povsem opustošil območje mesta Breclav. Najmanj pet ljudi je izgubilo življenje, več kot 200 pa jih je poškodovanih, od tega so jih morali 60 prepeljati v bolnišnice. Na posnetkih, ki krožijo tudi po družbenih omrežjih, je videti opustošenje, kakršnega povzročajo tornadi v osrednjem delu ZDA. Neurje sta spremljala tudi močna toča in naliv.Na Agenciji za okolje (Arso) so ob tem spomnili, da je tornado že pustopil tudi v Sloveniji. Bilo je 23. avgusta 1986, ko je je močan vrtinčast vihar v ozkem pasu prepotoval kar 34 km dolgo pot po Notranjski (od Hotedrščice do Ljubljanskega barja). Največ škode je povzročil v občinah Vrhnika in Logatec. Več o tem si lahko preberete tukaj