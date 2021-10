Tudi v Ljubljani bodo polnili ter pakirali cepivo Pfizerja in Biontecha

Farmacevtska družba Novartis bo v Ljubljani polnila in pakirala cepiva proti covidu 19 Pfizer-Biontech. Uporabili bodo svoje aseptične proizvodne zmogljivosti na lokaciji Novartisovih Tehničnih dejavnosti v Ljubljani, kjer bodo leta 2022 napolnili vsaj 24 milijonov odmerkov.

V skladu s pogoji nove začetne pogodbe Novartis načrtuje, da bo od družbe Biontech prevzel večje količine učinkovine mRNA, jo polnil v viale v aseptičnih pogojih in jih nato vrnil družbi Biontech v distribucijo. Ko bo dosežen dokončni dogovor, bo Novartis prenesel proizvodni proces iz Steina v Ljubljano ter začel polnjenje in pakiranje v prvi polovici leta 2022, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Prvo pogodbo so podpisali že na začetku tega leta. Novartis je junija začel polniti za Biontech na svoji lokaciji v Steinu v Švici, potem ko je Evropska agencija za zdravila (Ema) obrat odobrila za polnjenje in pakiranje.