Tudi upokojenki vihteli motorko

V Gaberkah pri Šoštanju so v okviru Javnega sklada RS za ljubiteljske dejavnosti pripravili že dvajseto kiparsko delavnico oblikovanja in obdelave lesa. Prizori v veliki garaži in deloma na prostem so spominjali na delavnice forme vive, saj je tokrat 15 udeleženk in udeležencev svoje plastike izoblikovalo iz dva metra in več dolgih lipovih hlodov. »V preteklih letih smo imeli izbor hlodov sadnega drevja, pogosto tudi hrast. Včasih dobimo iz velenjskega rudnika tudi pragove, ki jih obdelujemo in sestavimo v skulpturo,« je povedala akademska kiparka Dragica Čadež, ki je letos že dva...