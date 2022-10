Tudi umivanje le s prevreto vodo!

V delu Spodnje Savinjske doline še naprej prekuhavajo vodo, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sta prejšnji teden potrdila prisotnost norovirusa v vodovodnem sistemu, bakterij fekalnega izvora niso več zaznali. Onesnaženje pitne vode s fekalijami se je zgodilo v preboldskem raztežilniku Likovič s sistemom za pripravo vode; zgodila se je tehnična napaka pri kloriranju.

Okužba zgornjega prebavnega trakta s tem virusom je zelo pogosta. FOTO: Jarun011/Getty Images

Zaradi prebavnih težav, ki so bile povezane z onesnaženo vodo, je prejšnji teden okoli sto ljudi poiskalo pomoč v celjski bolnišnici, največ iz Šempetra, Prebolda in s Polzele, k sreči od prejšnjega četrtka niso zabeležili novega primera okužbe. Norovirus ni nekaj novega. V Sloveniji letno zabeležimo od 1500 do 4000 tovrstnih okužb, ki jim pravimo kar trebušna gripa. Norovirusi hitro povzročijo zdravstvene težave, a tudi hitro izzvenijo, težave pa imajo predvsem ljudje z oslabelim imunskim sistemom, je dejal strokovni direktor NIJZ prof. dr. Ivan Eržen. Virus se hitro širi, najpogosteje prek rok, onesnaženih z blatom, prek predmetov in stikov.

Hrano in napitke za dojenčke vedno pripravljamo s prekuhano vodo, po potrebi tudi za bolnike z zmanjšano imunsko odpornostjo.

Tri minute burnega vretja

Prebivalci naj pazijo na higieno, zlasti na umivanje zob in obraza, je povedal Eržen in še, da je potrebna pozornost pri pripravi hrane: »Če je voda bistra, a so laboratorijske preiskave pokazale prisotnost določenih bakterij, ki niso nevarne za sicer zdrave ljudi, se svetuje prekuhavanje za pripravo hrane, če je vidno onesnažena, motna, je ukrep razširjen tudi na higieno, umivanje, kopanje, umivanje zob. Ker vemo, da je bil norovirus, moramo počakati, da ga ne bo več.« Vodo bo treba prekuhavati vsaj do začetka prihodnjega tedna – tri minute burnega vretja pomeni široko mikrobiološko varnost, je pojasnila epidemiologinja Alenka Trop Skaza na izredni seji polzelskega občinskega sveta –, takrat bodo znani rezultati analize vzorca pitne vode. Ko bosta dva vzorca negativna na prisotnost bakterij in virusov, je ne bo treba več prekuhavati, je dejal Eržen, ki meni, da so na onesnaženje vplivale nedavne obilne padavine, ki spirajo snovi v zemljo in nato v pitno vodo.

1500–4000 okužb z norovirusi letno zabeležimo v Sloveniji.

»Kloriranje na viruse nima vpliva, namenjeno je uničevanju bakterij, za viruse potrebujemo druge načine, najbolj učinkovita je mikrofiltracija,« je dejal. Pomembno je, da se vodovodi spirajo, poudarja: »Zlasti je to pomembno za hišni vodovod. Redno je treba odstranjevati mrežice, jih čistiti vsakih 14 dni. Občasno tudi spirati omrežje, zlasti kjer so poznani mrtvi rokavi.«

Tudi za umivanje zob je bolje vodo prekuhati. FOTO: Getty Images

Prebivalce morajo o težavah z vodo obvestiti odgovorni, upravljavci takoj, ko zaznajo problem, to je njihova dolžnost, je pojasnil Eržen: »Iskali bomo še druge načine, kako obvestiti javnost, kako lahko varujejo svoje zdravje. Predpostavka, da bodo upravljavci opravili svojo nalogo, ni vedno točna, prebivalstvo bomo obveščali tudi prek družabnih omrežij in medijev. Informacij, ki so jih potrebovali, ljudje niso dobili.« Poudaril je še, da moramo, če živimo na območju, kjer lahko padavine vplivajo na pitno vodo, spremljati, kakšna priteče iz pipe, ne čakamo, da nas obvestijo: če je motna, ima vonj, je ne uživamo, jo prekuhavamo. Ravnati moramo samozaščitno.«