Tudi učenci pomagali graditi igrišče v Šentjerneju

Nekega oktobrskega dopoldneva leta 1962 so se na rokometnem igrišču pri stari šoli v Šentjerneju zbrali učenci višjih razredov in vsi učitelji ter sklenili, da bodo ustanovili Športno društvo Polet. Prav vsi so plačali članarino in s tem denarjem kupili nekaj športnih pripomočkov, pa tudi ko so se naslednjega leta preselili v novo šolo, so enotni pljunili v roke, da so naredili šolsko igrišče.

Naš glavni cilj ni vrhunski šport, ampak želja učencem privzgojiti potrebo po gibanju.

»Okoli šole je bil travnik, igrišče pa smo pomagali graditi vsi, tako učenci kot učitelji. Najprej smo odstranili vrhnjo plast trave, potem pa so domačini s štirimi pari konj z vozovi iz pruha navozili zemljo in pesek. Ker smo takrat šolo ogrevali z drvmi, so učenci v roke vzeli metrska polena in z njimi tolkli po navoženem materialu in tako utrdili igrišče. To je bil naš valjar,« se je ob spominih na zagnanost šolarjev, ki so si želeli športnega igrišča, nasmehnil 88-letni Janez Kuhelj iz Šentjerneja. Kuhelj je tudi vodil omenjeno društvo; to je v letih in desetletjih, ki so sledila, nanizalo ničkoliko športnih uspehov, celo v evropskem in svetovnem merilu.

Okroglo obletnico organiziranega šolskega športnega društva so pred dnevi počastili z razstavo, na kateri so s pomočjo fotografij, člankov in drugih predmetov prikazali razvoj športa in njihove dosežke. Bistveno sporočilo pa je, da so s pomočjo gibanja v teh podeželskih krajih pod Gorjanci gradili pozitiven odnos do športa in v mladih prebudili zavedanje, koliko truda je potrebnega za doseganje uspehov. Prav tako so oblikovali odnos do sprejemanja zmag in porazov, odnos do športnega obnašanja, vztrajnosti, poštenosti, skratka do velikih vrednot, ki so pomembne v življenju slehernega človeka.

Janez Kuhelj je za razvoj športa na Dolenjskem prejel številna priznanja, med drugim Bloudkovo plaketo.

Veliko gradiva za razstavo je prispeval Janez Kuhelj, upokojeni učitelj zgodovine in športa, ki že desetletja skrbno beleži dogodke, izrezuje članke, shranjuje fotografije in drug material in je pravi krajevni kronist šentjernejske doline. Ob Borisu Gabriču je torej soustanovitelj šolskega Športnega društva Polet, Športnega društva Šentjernej in atletskega kluba. Bil je odličen športni mentor, trener številnih atletskih disciplin, predvsem ženskih ekip, organizator športnih tekmovanj, smučarskih tečajev, rokometnih in atletskih priprav. O pomembnosti njegovega dela pričajo številna priznanja, med njimi Bloudkova plaketa, ki jo je leta 1989 prejel za izjemen prispevek k razvoju telesne kulture na Dolenjskem. Leta 2013 je postal častni občan občine Šentjernej. Bloudkovo priznanje je za kakovostno raven šolskega športa leta 1974 prejelo tudi društvo Polet.

Zahvalo za dolgoletno delo v šolskem športu sta prejela Janez Kuhelj in Slavko Antončič, z njima so športni učitelji Boštjan Tomazin, Elvis Antončič in Kristijan Kralj.

»Vsi športni pedagogi si prizadevamo navdušiti in motivirati mlade za redno športno dejavnost, pa naj bo to pri urah športne vzgoje, interesnih dejavnostih, v podaljšanem bivanju, delu v klubih ali v projektu Zdrav življenjski slog. Naš glavni cilj ni vrhunski šport, ampak želja učencem privzgojiti potrebo po gibanju, zato jim ponujamo različne aktivnosti pri pouku ali na športnih dnevih. Trudimo se, da jih naučimo osnov različnih športov, s katerimi se bodo lahko ukvarjali tudi kasneje v življenju,« je jubileju ob rob dejala Zdenka Krošl, dolgoletna učiteljica športa na šoli, ki je bila tudi sama športnica in učenka osnovne šole Šentjernej. Številni učenci so zastopali državo kot člani državne reprezentance, iz te šole prihajata tudi dva olimpijca. Jože Vrtačič, zdaj predsednik Atletskega kluba Šentjernej, je leta 2000 nastopil na poletnih olimpijskih igrah v Sydneyju v moški štafeti 4 x 400 metrov, pred slabima dvema letoma pa se je olimpijskih iger v Tokiu udeležila tudi Klara Lukan, ki niza državne rekorde v tekih na dolge proge.