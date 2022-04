Tri stoletnice Slavica, Ljubica in Angela izdelovale butarice (FOTO)

Cvetna nedelja, imenovana tudi oljčna nedelja, je krščanski praznik v spomin Jezusovega slovesnega prihoda v Jeruzalem. Tradicija izdelovanja butaric oziroma v šope povezanega zelenja se je ohranila vse do danes. Slovenija je pri tem nekaj izjemnega, saj zaradi kulturne in geografske pestrosti na tako majhnem prostoru najdemo različne cvetnonedeljske butarice tako po videzu in sestavi kot tudi po imenu.

Izdelala jo je tudi Ljubica Pavlovčič, ki bo sto let praznovala oktobra.

Pridne roke stanovalcev Doma starejših občanov Taber v Šmartnem so tik pred cvetno nedeljo izdelovale butarice in velikonočne šopke na soncu in svežem zraku na terasi doma. Prostovoljca Darinka Kralj in Ivan Kropivnik, člana likovne sekcije pri Društvu upokojencev Cerklje, sta jim prikazala izdelovanje velikonočnih šopkov in butaric na način, kot so jih izdelovali nekoč pod Krvavcem.

Zanimanje med oskrbovanci doma je bilo letos veliko. Dogodka se je udeležilo 45 stanovalcev, izdelovali pa so jih tudi za vse dnevne prostore. Butarice so stanovalci lahko na koncu obdržali. Med izdelovalci butaric so bile tudi stanovalke Slavica Gartner, Ljubica Pavlovčič in Angela Brankovič, ki bodo letos dopolnile 100 let.

Slavica Gartner, Ljubica Pavlovčič in Angela Brankovič bodo letos dopolnile 100 let.

Prostovoljca Ivan in Darinka sta za izdelavo pripravila leskove enoletne palice, za povezovanje vrbo, za okrasitev pa bršljan, lovorikovec, rožmarin in oljko, včasih pa so navezali tudi jabolka in pomaranče. Dodala sta še pisane trakove in cvetove iz krep papirja, ki so jih izdelali prostovoljka Darinka in stanovalci na eni od delavnic. Ivan poleg tega, da izdeluje butarice, rad rezbari, vžiga v les razne motive, ukvarja se s poslikavo panjskih končnic, izdeluje jaslice iz lesa, gline in keramase. Dobro mu gre od rok tudi pletenje košar.

Izdelovanje butaric je pokazal Ivan Kropivnik z Zgornjega Brnika.