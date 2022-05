Tudi tretja današnja kandidatka za ministrico dobila zeleno luč

Po Tanji Fajon in Dominiki Švarc Pipan je tudi kandidatka za ministrico za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik s predstavitvijo prepričala odbor DZ (za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo). Njeno predstavitev je kot ustrezno ocenilo devet članov odbora, kot neustrezno pa pet.

Preberite še:

V obsežni predstavitvi pred pristojnim odborom je Ajanović Hovnikova napovedala takojšnje imenovanje vladne pogajalske skupine za prenovo plačnega sistema in začetek pogajanj s sindikati. Napovedala je sklenitev dogovora s socialnimi partnerji o politiki plač v javnem sektorju za prihodnje obdobje in določitev finančnega okvirja, ki ga bo nova vlada namenila za povišanje plač. Napovedala je tudi iskanje rešitev za javne uslužbence, ki so uvrščeni v plačni razred, ki ne dosega minimalne plače. Prav tako bi bilo po njenem mnenju treba ponovno ovrednotiti posamezne poklice znotraj javnega sektorja in poklice, ki jih potrebujemo, tudi ustrezno plačati, prav tako pa na novo določiti razmerja med posameznimi plačnimi skupinami.

Preberite še:

Ajanović Hovnikova osebno ni naklonjena izstopu posameznih plačnih skupin iz javnega sektorja, saj da to samo po sebi ne prinaša spremembe plačne mase. Strinja se z uvedbo sistema nagrajevanja za tiste javne uslužbence, ki delajo največ in najbolje. Ob tem je poudarila pomen izbire kompetentnih vodij, ki bi na koncu tudi v praksi določili, kateri zaposleni so upravičeni do nagrade in kateri ne. Brez tega bi še tako dober sistem nagrajevanja pomenil zgolj mrtvo črko na papirju. Med ključnimi prioritetami je izpostavila tudi obnovo socialnega dialoga ter napovedala prenovo zakona o upravnem postopku in reorganizacijo upravnih enot.