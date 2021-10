Tudi to je uspešno podjetje

Z družbeno odgovornim delovanjem skrbijo za prijazno in zdravo delovno okolje, za boljše medosebne odnose, večje zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih ipd. Z odločitvijo za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec se ta podjetja zavežejo k aktivnostim za dolgoročno dobrobit zaposlenih, okolja, poslovnih partnerjev in širše skupnosti.Uspešnost posameznega podjetja se ne odraža zgolj v bilancah in poslovnih izidih. Zelo pomemben je namreč tudi vidik, kako se podjetje odziva na različne okoljske in družbene izzive. Po besedah Petre Hartman, vodje projekta certifikat Družbeno odgovoren delodajalec na Ekvilib Inštitutu , uspešna podjetja družbeno odgovornost razumejo predvsem kot način, kako lahko aktivno prispevajo k bolj zdravemu okolju in družbi.Naročnik oglasne vsebine je Ekvilib Inštitut