Tudi to je Slovenija: sredi mesta že 13 let brez vode

V zeleni hiški v Mengšu že 51 let živi 92-letni Danilo Vlahović. Tako on kot njegovo domovanje sta videla že mnogo lepše čase. Vrt in sadovnjak sta vsako leto bogato obrodila, Vlahović pa si je z že vrsto let pokojno ženo ustvaril udoben dom. Na te lepe čase ostajajo le še spomini, hiško vidno najeda zob časa, gospodar pa se ne ubada le z nekaj zdravstvenimi težavami, ampak že 13 let živi brez tekoče vode. Sramotno za 21. stoletje »Žalostno in sramotno je za našo občino, da tako star gospod že tako dolgo živi v takšnih razmerah. V 21. stoletju sredi kraja brez vode! To je nedopus...