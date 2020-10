Tudi to je Slovenija: inšpektorji nadzirali, ujeli le dva

14 lokacij

Odkrili dva kršitelja

Veliko kršitev med nadzorom inšpektorji niso ugotovili.

Inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor so skupaj s policijo v času zimskih in poletnih počitnic izvedli akcijo nadzora vožnje v naravnem okolju na lokacijah, predvsem na zavarovanih območjih in območjih Natura 2000, kjer po informacijah prihaja do kršitev. Veliko jih med nadzorom niso ugotovili.Na podlagi informacij o pogostih kršitvah vožnje v naravnem okolju so okoljski inšpektorji v sodelovanju s policijo določili 14 lokacij, na katerih so v času zimskih in poletnih šolskih počitnic izvedli nadzore vožnje v naravnem okolju. Na Primorskem v času zimskih počitnic inšpektor skupaj s policijo ni ujel kršiteljev na delu, čeprav so bile v naravnem okolju vsepovsod vidne sledi aktivnosti motoristov in kolesarjev. V poletnem terminu pa so v bližini Tinjana v koprski občini zaradi nespoštovanja prepovedi vožnje z vozili na motorni ali drug lastni pogon v naravnem okolju oglobili kršitelja s 40 evri, dva pa sta dobila opomina zaradi nameravane vožnje s kolesom v naravnem okolju zunaj utrjenih poti na Kraškem robu nad Socerbom.Na območju Mariborskega Pohorja je inšpektorica skupaj s policijo izvedla poostren nadzor vožnje v naravnem okolju na območjih, kjer so kršitve vožnje v naravnem okolju najpogostejše. V zimskem nadzoru so odkrili dva kršitelja, zoper katera so uvedli prekrškovna postopka, v poletnem nadzoru pa so s 100 evri oglobili kolesarja, ki se je po Hočkem Pohorju vozil v naravnem okolju zunaj utrjenih poti.Na Goriškem so nadzor vožnje v naravnem okolju izvedli na območjih, ki so znana po spustih kolesarjev s hribov Sabotin, Korada, Skalnica in Marka. Zoper kolesarja, ki so ga ujeli na črno zgrajeni progi, je bil uveden prekrškovni postopek, opazili pa so še dva, ki sta zbežala. Dva kolesarja, ki sta se nameravala peljati po črno zgrajeni progi s Svete Gore, so opozorili na določbe zakona o naravi.Nadzor vožnje z vozili na motorni pogon in nad nedovoljenim parkiranjem v naravi so inšpektorji izvedli tudi na območju krajinskega parka Logarska dolina. Na prodiščih Savinje v tej slikoviti alpski dolini, ki so vsako leto med najbolj obremenjenimi na tem koncu, letos nepravilnosti oziroma kršitev niso ugotovili. Občina Solčava je po navedbah inšpektorata zgledno poskrbela, da se v naravnem okolju doline parkiranje ne izvaja. Svoje je po prepričanju pristojnih prispeval tudi vsakoletni nadzor in opozarjanje občine, ki upravlja krajinski park.Na zavarovanem območju krajinskega parka Goričko in v območju Natura 2000, kjer pogosto zaznavajo kršitve vožnje v naravnem okolju, zlasti nedovoljeno vožnjo s štirikolesniki v toplejših mesecih, v letošnjih nadzorih kršitev niso zaznali.Tudi na ekološko pomembnem območju reke Mure in Gajševskega jezera (Veržej, Krog, Bunčani, Gajševci, Babinci) kršitev v času nadzora ni bilo. Kršitve inšpektorji na dan nadzora niso ugotovili niti na območjih Bohinjske Bistrice, Ukanca, Zgornjesavske doline, Podjelje, Pokljuke in na Planinskem polju z okolico.