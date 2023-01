Tudi to je Slovenija: inšpektor zaprl cesto, a tega ne upoštevajo

Ko se v vasi uredi cesta, je praznik. Tako je bilo tudi oktobra lani, ko so namenu predali dobrih 500 metrov dolg odsek ceste, tako imenovani preboj Radna vas v občini Mokronog - Trebelno. Harmonika je pela, plesalo se je. Danes pa je cesta uradno zaprta!

»Inšpektor je v inšpekcijskem postopku ugotovil, da je bila cesta predana prometu brez uporabnega dovoljenja, zato je ukrepal skladno z gradbenim zakonom. Z odločbo, izdano v začetku letošnjega januarja, je zavezanki, občini Mokronog - Trebelno, odredil, da mora takoj po vročitvi odločbe preprečiti uporabo lokalne ceste v Radni vasi,« pa je pred dnevi na občino sporočil gradbeni inšpektor in poskrbel za hladno prho.

Svetniki so opozarjali

»Odločbo kot tako je treba upoštevati, hkrati pa smo sprejeli ukrepe, da odločbo izvršimo v smislu zapore ceste. Pripravljamo namreč elaborat ureditve prometa po drugih cestah, urediti moramo prevoze otrok v šolo, izvajamo pa tudi aktivnosti, da bi ljudem zagotovili in omogočili najbolj normalno življenje,« se je na to odzval novi župan Franci Glušič.

Četrt stoletja od ideje Dolgo načrtovani preboj Radna vas povezuje Trebelno s Poljanami, občino Mokronog - Trebelno z nekdanjo hitro cesto od Novega mesta proti Ljubljani. Ideja o preboju hriba se je rodila v Krajevni skupnosti Trebelno v mandatu 1998–2002, v naslednjem mandatu so člani sveta KS Trebelno poskrbeli za služnostne pogodbe, projektno dokumentacijo in pripravili vse potrebno za gradbeno dovoljenje, ki je bilo pridobljeno in z odločbo spremenjeno konec leta 2007, torej kmalu po začetku delovanja samostojne Občine Mokronog - Trebelno. Prvi na razpisu izbrani izvajalec del je bilo podjetje Gradis skupina G, od leta 2010 pa je izvajalec del podjetje Rekon, ki je v tem času izkopalo dobrih 200 tisoč kubikov mineralne snovi, za kar je občina kot investitor državi plačala 113 tisoč evrov koncesnine.

Glede preboja Radna vas sta od občine zahtevala dokumentacijo gradbeni inšpektor in specializirano državno tožilstvo, nam je še dejal župan, ki je bil v preteklosti podžupan, občino pa je vodil Anton Maver. »Klical sem ga 10. januarja, ko je bila izdana konkretna odločba. Prejšnja direktorica občinske uprave je na bolniškem dopustu. Svetniki so v prejšnjem mandatu opozarjali pred odprtjem obeh cest, tako v Mokronogu Gubčeve ceste kot tudi v preboju Radna vas, in po njem ter imeli pomisleke, pozneje tudi glede kakovosti izgradnje,« pa je župan Glušič pojasnil, kako sta se na odločbo inšpektorata odzvala nekdanji župan Maver in zdaj že nekdanja direktorica občinske uprave Mojca Pekolj.

Primer ni izjema

»Odločbe nisem videl, zato je ne morem komentirati. Je pa dejstvo, da uporabnega dovoljenja za preboj še nekaj časa ne bo moč pridobiti, dela so nedokončana. Občina in izvajalec del bi morala iskati rešitev v tem, da cesta skozi preboj ostane prevozna, čeprav na vzhodnem delu ob novi cesti skozenj še potekajo gradbena dela. Takih primerov, da se ob cestah pa tudi na njih izvajajo gradbena dela pod prometom, srečamo vsepovsod. Zagotovo pa je cesta v preboju varnejša kot stara nad njo, še posebno sedaj v zimskem času,« je med drugim povedal Maver.

Preboj Radna vas, ki buri duhove. FOTO: Drago Perko

»Temu komentarju bi se najraje izognil. Na to vprašanje bi moral dati odgovor moj predhodnik, ki je seveda sprejel odločitev, da cesto odpre na ta način, in pozna tudi razloge, zakaj,« pa Glušič (ne) odgovori na vprašanje, ali ga je presenetilo, da je bila cesta odprta tik pred lokalnimi volitvami.

Na domnevne sporne rabote v primeru gradnje pa sta že nekaj časa glasno opozarjala občinska svetnica Ana Vene ter Rovo, nevladna okoljevarstvena organizacija. V Rovu trdijo, da gre za nezakonito izkoriščanje mineralnih surovin pod pretvezo gradnje preboja Radna vas. Lani so kazensko ovadil Antona Mavra, družbo GI gradbeni inženiring Zakrajšek, Mojco Pekolj, gradbenega inšpektorja Janeza Železnika, okoljskega inšpektorja Simona Humarja, rudarskega inšpektorja Simona Friškovca in odgovorno osebo zasebnega prava družbe Rekon. »Nadaljujemo projekt, ki je v zaključni fazi. Očitno imajo v občini neke borbe med sabo,« pa je povedal Aleš Zaviršek, direktor podjetja Rekon. Občina Mokronog si mora, če želi, da po tem odseku ceste poteka promet, pridobiti uporabno dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Trebnje. Promet pa očitno te dni nemoteno teče naprej. Vsaj tako je soditi po sledeh, ki so vidne na cesti ...

Niti blagoslov župnika ni pomagal. FOTO: Jan Jankovič/Lapego

Oktobra lani pred volitvami je bilo slovesno. FOTO: Jan Jankovič/Lapego

Nekdanji župan Anton Maver FOTO: Jan Jankovič/Lapego