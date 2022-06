Telekomunikacije se dražijo: preverite, kateri operaterji so napovedali dvig cen

Vse se draži. Ne le prehranski izdelki in energenti, ampak tudi telekomunikacijske storitve. Od velikih operaterjev svojih paketov za zdaj ne bo podražil le Telekom. Iz mobilnega operaterja HoT pa so na vprašanje o morebitnem dvigu cen storitev odločno odvrnili, da Hofer Telekom še nikoli ni podražil cen paketov.

Spremenjene razmere na trgu

Kakor so nam povedali pri Telemachu, bodo s 1. julijem zaradi spremenjenih razmer na trgu spremenili ceno mesečne naročnine paketov fiksnih storitev Eon. V paketih Eon light in Eon full bo cena odslej višja za 90 centov, v paketih Eon premium pa za 2,90 evra.

Mobilni paketi se večinoma ne bodo podražili. FOTO: Voranc Vogel

Dodali so, da je sicer res, da prilagajajo cene, a poudarjajo, da za svoje uporabnike tudi bogatijo pakete. »V minulem mesecu smo občutno dvignili hitrosti interneta; v najvišjem paketu na kar en Gbps, do začetka julija pa bomo dodali še video na zahtevo Voyo,« so pojasnili in še dodali, da cen mobilnih paketov ne spreminjajo.

Pri A1 Slovenija so informacije o spremembah z vsemi cenami objavili na spletni strani in pojasnili, da je to posledica višjih cen energentov, ki najbolj vplivajo na stroške porabe električne energije baznih postaj, povišanih cen programskih pravic in drugih cen znotraj dobavne verige. S 1. julijem tako spreminjajo mesečno naročnino paketov mobilnih storitev ter paketov fiksnih storitev interneta in televizije. Nekaterim se bo mesečna naročnina zvišala za en evro, drugim za dva in nekaterim za tri evre z DDV.

Predvsem gre za popravek cen za par evrov.

Spreminja se tudi naročnina storitve A1 protekt, in sicer bo znašala 1,99 evra na mesec. Hkrati bodo povečali količino prenosa podatkov znotraj EU-gostovanja in znižali višino pribitkov za prenos podatkov, odhodne klice in poslana sporočila​ SMS/MMS. Poleg tega bodo za naročnike izboljšali pogoje gostovanja v BiH in na nekaterih drugih destinacijah.

Tudi pri T-2 so napovedali spremembe cen storitev, ki bodo začele veljati s 1. julijem, pri čemer pa cene mobilnih paketov ostajajo nespremenjene. Spreminja se cenik za administrativne storitve, storitve interneta, posamične TV-pakete in programske sheme, tržne pakete Oranžni in Prilagodljivi, poslovne pakete ter poslovno telefonijo. Cene bodo prilagodili tudi za najem telekomunikacijske opreme, mednarodne klice in klice na številke 090.

Vsi ne dražijo

Iz Telekoma Slovenije so sporočili, da tudi sami občutijo močan stroškovni pritisk zaradi dražitev virov, vendar odločitev ne morejo napovedovati. »V primeru spremembe cen naših storitev bomo uporabnike pravočasno obvestili skladno z zakonodajo,« so zatrdili.

Pri A1 bodo za naročnike med drugim izboljšali pogoje gostovanja v BiH in drugih destinacijah.

»HoT še nikoli ni podražil cen paketov,« pa so odločno povedali pri Hofer Telekomu. »To je ena od naših ključnih zavez, ki smo jim zvesti že vse od prihoda na slovenski trg maja 2017 in jih bomo spoštovali tudi v prihodnje. Smo pa doslej že petkrat samodejno in brez doplačil povišali vključene količine storitev tudi za obstoječe uporabnike, nazadnje maja ob 5. obletnici, ko smo v vseh HoT paketih povišali vključene količine prenosa podatkov.«