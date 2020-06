Tudi tako bomo letos dopustovali doma

FOTO: Intersport

Kam na izlet?

Sprehodite se po kateri od prelepih dolin: Vrata, Tamar, Logarska dolina; zavijte v Blejski vintgar ali pojdite opazovat ptice na Cerkniško jezero.



Skočite na Slivnico, Kokoško, Slavnik, Snežnik ali Nanos; se povzpnite vse do vrhov Kamniškega sedla, Male Mojstrovke, Krna, Stola … Kdo ve, morda boste to poletje prvič osvojili Triglav?



Slovenijo lahko prehodite tudi po etapah – skozi pokrajine namreč vodijo posebne daljinske poti. Najdaljša pelje vse od Pohorja čez alpske vrhe do Obale.

Kako spakirati nahrbtnik?

Ne glede na to, kam se odpravljate, v nahrbtniku ne smejo manjkati malica, pijača, dodatna oblačila, tudi kapa in rokavice; paket prve pomoči, krema za zaščito pred soncem. Za lažjo organizacijo si prtljago zložite tako, da bo tisto, kar boste najbolj potrebovali, na vrhu. 70 % njegove teže naj počiva na vaših bokih, 30 % pa na ramenih.

Kaj še ne sme manjkati v šotoru

Da bo vaš spanec lahek, tudi ko prenočujete v naravi, za udobje poskrbite s pravšnjo spalno vrečo in mehko ležalno podlago, ki je lahko napihljiva ali iz mehke pene.



Če boste tako preživeli nekaj dni, lahko vzamete s seboj še jedilni in kuhalni pribor, orodje in komplet prve pomoči.

Slovenci že od nekdaj bivamo v tesnem sožitju z naravo in smo ljubitelji aktivnosti na prostem, kot so smučanje, kolesarjenje, tek na smučeh, kampiranje in planinarjenje. Naša razgibana pokrajina med dolinami in visokogorjem ponuja nešteto možnosti za rekreacijo ter krajše ali daljše izlete.Pohodniška sezona je že v polnem pogonu; temperature so vse bolje primerne za kampiranje pa tudi kampi že sprejemajo prve goste. Spoznajte domače naravne lepote in se ob tem še razmigajte!Pohodniška oprema je sestavljena iz le nekaj osnovnih delov; pomembno pa je, da izberemo ustrezne in kakovostne.Izbira pohodnih čevljev je odvisna od terena in dolžine ture. Daljši ko je pohod in zahtevnejši ko je teren, boljšo in višjo obutev bomo potrebovali. Prav vse vrste pohodnih čevljev pa morajo imeti naslednje lastnosti: zagotavljati stabilnost, oprijem in vodoodpornost.Za sprehode in lažje pohode so primernis srednje mehkim podplatom, katerega profil naj bo dovolj grob, da zagrabi na mehkejšem terenu; spodnja plast iz kakovostne gume pa bo poskrbela za dober oprijem tudi na mokrem in vlažnem terenu.Pohodi v sredogorje zahtevajo kompaktnejšo obutev –, ki segajo čez gleženj in zagotavljajo solidno oporo, zlasti pri sestopih. Narejeni so iz kombinacije nepremočljivih in trpežnih materialov, kot so npr. goreteks, sodobni materiali in usnje. Profil podplata je robusten in ima dober oprijem tudi na mokrem terenu. Nekateri modeli vsebujejo še poseben sistem za blaženje pritiska pri sestopih.Vzpon na najvišje vrhove pa bo varen in zanesljiv ziz trdnih, nepremočljivih materialov in podplatom iz trše gume. Takšna obutev preživi v vsakršnih vremenskih razmerah in je hkrati odporna proti bližnjemu stiku s skalami in kamenjem. Če jo nameravate uporabljati tudi pozimi, kupite model, na katerega lahko nataknete dereze.Tako kot to velja za pohodne čevlje, je tudi za izbiro ustreznega nahrbtnika odločilnih nekaj ključnih dejavnikov. Tudi nahrbtnik se vam namreč mora prilegati – bistveno je, da ima ergonomsko zasnovano (zračno) hrbtišče, podložene naramnice in možnost osebnih nastavitev. Pred nakupom ga napolnite in preizkusite, ali je udoben in stabilen. Hkrati mora imeti dovolj prostora, npr. žepov in zank, da vanj spravite vse, kar potrebujete za čas, ki ga boste preživeli z njim na poti.Za krajše ture in enodnevne izlete so tako primerni lahki, priročni nahrbtniki, ki vam ne bodo v napoto in so manjše ali srednje velikosti.Daljšim odpravam, med katerimi včasih tudi prenočite,, ki omogočajo tudi pritrjevanje dodatne opreme, kot so palice, čelada in drugo.Če se odpravljate na večdnevni treking ali potovanje, pa potrebujete nahrbtnik, v katerega lahko spravite tudi spalno vrečo in. Njihove prostornine so: 30–50 l (vikend), 50–80 l (tri noči ali več) in več kot 70 l (pet noči ali več).Največji avanturisti med pohodniki boste izlet v hribe izkoristili za prenočitev pod milim nebom sredi ničesar, spet drugi se boste odločili za kamp.so zelo lahki, ne tehtajo več kot 2 kg in omogočajo namestitev 1–2 oseb. V nahrbtniku tako zavzamejo malo prostora, hkrati pa so iz trpežnih materialov, ki so odporni proti vremenskim nevšečnostim in vodoodporni.Zanimivo je, da večina sodobnih šotorov nima več klasične šotorske oblike, temveč so videti kot kupola ali iglu. Veliko jih je tudi samostoječih, tako da jih lahko mirno prestavljamo, če nam teren ne ustreza.Za daljše kampiranje se priporočajo 3- ali 4-sezonski šotori, ki omogočajo bivanje v (skoraj) vseh letnih časih in razmerah. Večina jih ima predprostor, v katerem lahko shranite obutev ali nahrbtnike ali v njem celo kuhate. V številne žepke v notranjosti lahko shranite drobnarije, na zanke pa navežete svetilke, da se boste znašli tudi, ko pade tema.