Tudi ta legendarna igralka, fotomodel in profesorica bo kandidirala

Stranka Vesna je s podpisi 1681 volivcev na Državno volilno komisijo vložila kandidatno listo za evropske volitve. Kandidaturo so simbolično vložili ob današnjem dnevu Zemlje, je v izjavi dejal nosilec liste Vladimir Prebilič. Ob tem je poudaril, da so podpise zbrali v manj kot treh dneh.

Glede ambicij stranke Vesna je Prebilič dejal, da si želijo vstopiti v Evropski parlament, meni da jim bo to uspelo, saj so razmeroma hitro zbrali podpise in srečali mnogo ljudi, ki jim izrekajo podporo. Druga na listi in sopredsednica stranke Urška Zgojznik je glede zelenega in pravičnega prehoda dejala, da »to ni neka abstraktna misel, to ni neka visokopolitična zahteva, ampak gre preprosto za skrb za ljudi, za vsa živeča bitja«.

Devet kandidatk in kandidatov, tudi legendarna igralka, fotomodel in profesorica

Na predlagani listi Vesne je devet kandidatk in kandidatov, poleg Prebiliča in Zgojznik še podpredsednik Vesne in podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Klemen Belhar, nekdanja predsednica Študentske organizacije Slovenije Marike Grubar, sopredsednik Vesne Uroš Macerl, predsednica Oftalmološke sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije Andreja Marolt, humanitarec in soustanovitelj Afriškega foruma Ibrahim Nouhoum, nekdanja profesorica novinarstva in publicistka Manca Košir ter podjetnik Saša Fras.

Državna volilna komisija bo o veljavnosti vložene liste kandidatov odločala na eni od prihodnjih sej. Rok za vlaganje list kandidatov se sicer izteče 10. maja.