Tudi štirje Slovenci med finalisti

Mednarodna strokovna komisija natečaja International Medis Awards for Medical Research je ocenila 185 znanstvenoraziskovalnih prispevkov, ki so ustrezali vsem zahtevanim kriterijem. Izbrala je 18 finalistov, ki letos prihajajo iz šestih držav, med njimi pa so tudi štirje slovenski raziskovalci. Natečaj že deveto leto nagrajuje izjemne raziskovalne dosežke zdravnikov in farmacevtov držav srednje in jugovzhodne Evrope. Prejemniki nagrad International Medis Awards bodo razglašeni v četrtek, 9. marca.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Entrapharm