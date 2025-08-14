Tudi slovenski hoteli proti Bookingu

Trženje počitniških nastanitev se je v zadnjih dveh desetletjih korenito spremenilo. Spletne platforme, na katerih je z nekaj kliki mogoče najti in rezervirati počitniške nastanitve tako rekoč po vsem svetu, se zdijo eleganten način za doseganje čim več gostov.

A skupinska tožba več kot 10.000 evropskih hotelirjev iz 25 držav proti eni največjih tovrstnih spletnih platform Booking.com kaže, da pod površjem ni vse idealno. Spletni platformi očitajo izgube, nastale med letoma 2004 in 2024, zaradi tako imenovanih klavzul o najboljši ceni. Te hotelom preprečujejo, da bi na svojih spletnih straneh ponujali sobe po nižjih cenah. Po navedbah Združenja hotelov, restavracij in kavarn v Evropi Hotrec bodo hotelirji zahtevali odškodnino za omenjene izgube.

Tožba, ki jo podpira Hotrec ter še 30 hotelskih združenj, se sklicuje na sodbo evropskega sodišča, sprejeto septembra lani, ki je klavzule o najboljši ceni razglasilo za nezakonite. »Evropski hotelirji že dolgo trpijo zaradi nepoštenih pogojev in previsokih stroškov. Zdaj je čas, da stopimo skupaj in zahtevamo odškodnino,« je dejal predsednik združenja Hotrec Alexandros Vassilikos.

Opozoril je na omejevanje konkurence. Tožbi se po naših informacijah niso pridružile velike globalne hotelske skupine, ki veliko rezervacij opravijo prek lastne mreže, hkrati pa jim Booking.com omogoča oglaševanje nastanitev pod bistveno ugodnejšimi pogoji.

Očitke zavračajo

Nizozemsko podjetje Booking.com je izjave hotelskih združenj označilo za napačne in zavajajoče. Trdijo, da sodba Sodišča Evropske unije ni ugotovila, da so klavzule Booking.com o »najboljši ceni« protikonkurenčne, temveč je »le navedla, da takšne klavzule sodijo v okvir konkurenčnega prava EU in da je treba njihove učinke ocenjevati za vsak primer posebej«. Podjetje se je sklicevalo na izjavo o svoji zavezanosti pošteni konkurenci.

Če nisi na spletnih platformah, te tako rekoč ni, pravi Fedja Pobegajlo. FOTO: Blaž Samec

Booking.com velja za največjo spletno platformo za posredovanje nastanitev. Po njihovih podatkih imajo več kot 28 milijonov objavljenih nastanitvenih enot, vključno s 6,6 milijona zasebnih nastanitev in apartmajev. »Če nisi na spletnih platformah, te tako rekoč ni. Booking je velik igralec in ima veliko moč,« je povedal direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo. Potrdil je, da so se tožbi pridružili tudi nekateri slovenski hoteli, med njimi naše največje hotelsko podjetje Sava Turizem; koliko se jih je pridružilo pravni bitki, ni razkril. Pojasnil je, da je zaradi politike cenovne paritete skupina nemških hotelirjev šla v tožbo za odškodnino, ki se zdaj zaključuje v prid hotelirjem. Hotrec je pozval svoje člane, naj se pridružijo, rok za pridružitev se izteče 29. avgusta.

Hotelirji opozarjajo tudi na visoke provizije. »Slovenija je majhen trg, zato si skoraj nihče ne more privoščiti, da ne bi bil na Booking.com. Provizije pa so kar visoke in nam jih ne uspe v celoti prenesti na kupce,« pravi eden od hotelirjev.

Tudi mali sobodajalci opozarjajo, da jim platforme za trženje nepremičnin in drugi spletni posredniki vzamejo velik delež pogače. »Od cene, ki jo plača gost, jaz prejmem le 60 odstotkov, provizija se zaračuna tudi za zajtrk,« je povedala bralka, ki na Notranjskem oddaja apartmaje. Večina gostov – v glavnem tujci – k njej pride prek Bookinga, bistveno manj prek Airbnbja.

Rast rezervacij

Po podatkih statističnega urada so lani nastanitveni obrati za kratkotrajno bivanje v Sloveniji prek štirih največjih mednarodnih spletnih rezervacijskih platform (Airbnb, Booking, Expedia Group in Tripadvisor) prejeli skoraj 452.000 rezervacij, 15 odstotkov več kot leto prej. Na podlagi teh je bilo skupno ustvarjenih skoraj štiri milijone turističnih prenočitev. Tudi lani so tuji turisti v nastanitvah za kratkotrajno bivanje opravili 90 odstotkov vseh opravljenih rezervacij.

Lani so tuji turisti v nastanitvah za kratkotrajno bivanje opravili 90 odstotkov vseh rezervacij. FOTO: Voranc Vogel

Predsednica Združenja sobodajalcev Katja Rezman je pojasnila, da je odločitev za oglaševanje ali rezervacijo prek spletnih platform vedno odločitev najemodajalca in gosta: »Zavedati se moramo, da je Booking.com največja rezervacijska platforma na svetu. Še posebno evropski gostje – ki predstavljajo glavnino slovenskega turističnega trga – najpogosteje rezervirajo prav prek Bookinga. Omejitve torej ne prihajajo neposredno s strani Bookinga, temveč predvsem s strani gostov, ki morda sploh ne bodo našli nastanitev, ki jih ni na tej platformi. To pa ni več vprašanje omejevanja s strani posrednika, temveč vprašanje prepoznavnosti in blagovne znamke posameznega ponudnika.«

Tveganje monopola

»Točnega podatka o tem sicer nimamo, vendar lahko na podlagi dolgoletne prakse zanesljivo ocenimo, da 60–70 odstotkov vseh rezervacij turističnih kapacitet v Sloveniji poteka prek Bookinga. To velja tako za zasebne sobe kot za večje hotele in druge nastanitvene obrate,« je povedala Rezmanova. Vse druge rezervacijske platforme nimajo tako velikega deleža. Meni, da trenutno še ni neposrednega strahu pred popolnim monopolom, a se te možnosti ne sme zanemariti.

Ključnega pomena je, da na trgu obstaja zdrava konkurenca med platformami. Dokler obstajajo alternativni kanali, ki jih gostje res uporabljajo, se tveganje za monopolno obnašanje zmanjša. V trenutku, ko ena platforma pridobi prevladujoč tržni položaj in postane skorajda neizogibna za preživetje ponudnika, se pojavi resna nevarnost manipulacije trga prek netransparentnih algoritmov, je sklenila sogovornica.