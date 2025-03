Tudi Sloveniji grozijo poplave, Arso izdal opozorilo

Pred nami je očitno vremensko pester vikend, saj se bo v soboto dež okrepil, mogoče so tudi poplave. Kot poroča Agencija RS za okolje, bo danes večinoma oblačno. Rahle padavine in posamezne plohe se bodo od vzhoda širile po vsej državi. Veter bo nekoliko oslabel, na Primorskem bo še pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 °C.

Arso je izdal oranžno opozorilo. FOTO: Meteo.si

Jutri bo oblačno s padavinami. Dež se bo dopoldne na vzhodu okrepil in vztrajal do nedelje zjutraj. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 10, hladneje bo v alpskih dolinah, okoli 4, najvišje dnevne pa bodo od 8 do 12, na Primorskem do 16 °C.

V soboto čez dan se bo dež v vzhodnih krajih okrepil in vztrajal do nedelje zjutraj. Ob tem bodo močneje narasli vodotoki na tem območju. V nedeljo bodo padavine postopno ponehale. Od zahoda se bo začelo jasniti. Na Primorskem bo še pihala burja.