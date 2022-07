Tudi Slovenija omejuje uporabo klimatskih naprav: takšen ukrep je sprejela vlada

Vlada Roberta Goloba je z objavo na facebooku dvignila kar nekaj prahu. Kot so zapisali, je kot odziv na »težave in motnje na energetskem trgu med prvimi ukrepi sprejela odločitev, da se prostori v stavbah državne uprave ne hladijo na nižjo temperaturo zraka, kot je +25 °C , ob pogoju, da relativna vlažnost dovedenega zraka ni višja od 60 %, razen kjer to zaradi zahtev namembnosti ali delovanja stavbe ni mogoče.« Prostori se ob delovnih dnevih po 18. uri in do 7. ure zjutraj ne hladijo na nižjo temperaturo zraka, kot je +28 °C .

Med vikendi in prazniki se prostori ves dan ne hladijo na nižjo temperaturo zraka, kot je +28 °C , če se za ta namen uporablja hladilni agregat. Hlajenje pod +28°C pa se lahko zagotovi tudi z zunanjim hladnim zrakom, so še zapisali.

Za 10 odstotkov želijo zmanjšati porabo energije. FOTO: Vlada Rs

Podobno predlagajo tudi drugim organom in skupnostim

Vlada nalaga ministrstvom, da s tem sklepom seznanijo javne agencije, javne sklade, javne zavode in javne gospodarske zavode iz svoje pristojnosti in tako priporočijo njegovo uporabo tudi v teh subjektih. Predlaga pa ravnanje v skladu s tem sklepom tudi drugim državnim organom in lokalnim skupnostim.

Cilj sprejetih sklepov je po navedbah vlade 10-odstotno znižanje porabe energije.

Komentator bi uvedel kopalke na delovnih mestih

Po objavo so se zvrstili številni komentarji, objavljamo jih le nekaj:

»In to ste naštudirali brez da bi ustanovili strokovno skupino? Bravo! Sedaj lahko odpustite španskega in italijanskega prevajalca.«

»Takoj uvesti obvezni dresscode bikini na vseh delovnih mestih v državni upravi. Tako bodo temperature lahko tudi višje od 30.«

»Pametno. Razlika je velika in sprememba razmeroma majhna. Le tako naprej.«

»Bravo, vsaka stvar je za nekaj dobra,končno se človeštvo malo vrača v stare dobre čase.«

»V vladi pa podnevi ne nižje od 30 stopinj, ponoči pa ne nižje od 33 stopinj.«