Tudi septembra v šolo na daljavo?

Simona Kustec - ministrica za šolstvo FOTO: Blaž Samec

Priporočila kršijo

Še zadnjič v tem šolskem letu so učenci zakorakali v svoje učne ustanove in počitnice so se začele. A kaj jih čaka jeseni? Bodo ob poslabšanju epidemiološke slike znova ostali doma in se šolali na daljavo? Na ministrstvu zagotavljajo, da bodo do jeseni pripravili jasne modele in sistem, kako naj bi pouk potekal.Kot je ministricapovedala za TV Slovenija, so že pripravili različne modele šolanja, ti bodo sledili aktualni oceni epidemiološke slike v državi. »To pomeni, da bomo bodisi pouk lahko izvajali v razredih, v šolah, kot običajno, tega si vsi tudi najbolj želimo. Lahko pa, da bo tako kot v tisti začetni epidemiološki sliki s sredine marca pouk potekal tudi na daljavo. Zagotavljam, da bomo pripravljeni in da skupaj pripravljamo te rešitve.« Zagotovila je, da bodo v te rešitve vključeni tudi predstavniki učiteljskih vrst.Ravnatelji ob koncu leta tudi opozarjajo, da je v praksi nemogoče upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za zdravje (NIJZ). Ministrica odgovarja, da je bila v obdobju, ko so v vrtce in šole spustili prve otroke, epidemiološka slika »še tako zahtevna, da je bilo treba res zelo pozorno in striktno tiste ukrepe spoštovati zaradi varnosti, zdravja otrok in zaposlenih. Potem ko se je slika malo bolj sprostila, smo lahko ta navodila preoblikovali in preimenovali v smernice, v priporočila. Odvisno od aktualne epidemiološke slike bomo uporabili enega od modelov in po njem izvajali izobraževanje.«Šolanje na daljavo je sicer še huje razkrila tudi socialne razlike med učenci. Da bi to v prihodnje preprečili, mora država pokazati svoj del odgovornosti in zagotoviti vsem enake možnosti za šolanje. »Ko se je ta zgodba v sredini marca začela, smo vzpostavili sistem izobraževanja na daljavo dobesedno čez noč in zelo, zelo po občutku. Jeseni ne bo več tako. Postavljene bodo univerzalne osnove za to, kako naj ta sistem poteka in kaj je treba za ta sistem imeti tako na strani učencev kot na strani učitelje z vidika opreme in z vidika načina, kako naj se znanje podaja.«