Tudi Putin ima vrhniška jajca

Leta 1993 so Slovenske novice razpisale in organizirale sploh prvi natečaj, in sicer za najlepši tradicionalni ter za najlepši novodobni pirh. Slovenske novice ste takrat zasuli s pirhi: prispelo jih je kar 400 različnih!

Posebna komisija, v kateri sta bila tudi etnolog Janez Bogataj in igralka Štefka Drolc, pa je naposled sklenila in odločila, da je v kategoriji tradicionalnih pirhov zmagala Milena Starešinič iz Adlešičev, v kategoriji novodobnih pa Franc Grom z Vrhnike. Za svoje pisanice sta dobila posebno zlato in srebrno jajce, darilo Zlatarne Celje.

400 PIRHOV je prispelo na naš prvi natečaj.

Leta pozneje smo Groma intervjuvali. In če je šlo leta 1993 še za čistega anonimneža, smo se leta 2011 pogovarjali že s slovitim vrhniškim rokodelcem, nekakšnim slovenskim Fabergejem, ki je izumil – vrhniški pirh.

»Niti v sanjah si nisem mislil, da bom kdaj zaslovel prav zaradi jajc,« nam je zaupal vrhunski mojster, čigar izdelke imajo na japonskem cesarskem dvoru in še v prenekateri predsedniški palači po svetu, v svojih vitrinah jih hranita celo takšna, kot sta Bill Clinton in Vladimir Putin. Teh dragocenih pirhov pa ne Američan in ne Rus ne bi imela nikoli, če ne bi bilo Slovenskih novic. Gromova odskočna deska so bile namreč prav Slovenske novice, saj je vrhniški mojster na prvem natečaju za najlepše velikonočne pirhe s svojim izdelkom prepričal komisijo z Bogatajem na čelu.

Franc Grom je izumil in ustvaril vrhniški pirh. Odskočna deska za njegovo slavo so bile Slovenske novice. FOTO: Zoran Grom

Glede na to, da poteka v teh dneh že 28. nagradni natečaj, imenovan Naj pirhi Slovenskih novic, je treba izpostaviti vsaj dve vzporednici s premiernim natečajem iz leta 1993: prva je ta, da bomo najlepše pirhe tudi tokrat nagradili s privlačnimi darilnimi boni Zlatarne Celje; druga pa je, da bo vse prispele pirhe, ki jih boste, drage bralke in bralci Slovenskih novic, poslali najpozneje do ponedeljka, 25. marca 2024 (ta dan bomo vaše izdelke – z vašo izpolnjeno prijavnico – med 10. in 14. uro sprejemali v kiosku na ploščadi pred stavbo Slovenskih novic v Ljubljani), ocenjevala komisija, na čelu te pa bo kot takrat – Janez Bogataj.

Vrhniške pirhe imajo na japonskem cesarskem dvoru, v svojih vitrinah jih hrani tudi Bill Clinton.

Med prispelimi pirhi bo tudi letos iskal Gromovega naslednika. Kdo ve, ali ga bo našel? Ali ga bo, bodo odločale samo vaše spretnosti in samo vaš navdih.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Slovenskih novic Naj pirhi Slovenskih novic.