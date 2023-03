Tudi Milan Kučan je bil med Jožeti in Jožicami (FOTO)

Prva nedelja po jožefovem je v Beli krajini že tradicionalno rezervirana za Jožefov pohod oziroma potepanje ob reki Lahinji. Letos dileme, katera bo ta nedelja, ni bilo, saj je bil 19. marec, torej god sv. Jožefa, prav na nedeljo. Tako se je v vasi Podlog zjutraj zbralo okoli 500 pohodnikov, da se že devetič skupaj podajo ob Lahinji, belokranjski reki, ki je vključena v omrežje Natura 2000, del od izvira do okljukov pri Pustem Gradcu pa je zavarovan kot Krajinski park Lahinja. Pred desetletji, dokler ljudem ob reki voda ni pritekla iz vodovodnega omrežja, so vodo iz Lahinje celo pili, seveda jo je bilo treba pred uporabo prekuhati.

Pohodniki, med njimi tudi precej Jožetov in Jožic, so se zbrali v idilični vasici Podlog ob reki Lahinji, le kilometer oddaljeni od regionalne ceste Črnomelj–Vinica, kjer so Maleričevi pred desetletjem uredili šest sodobnih apartmajev, ki obiskovalcu nudijo popolno razvajanje, tudi z notranjim bazenom, rekreacijsko sobo in velnesom. Zbrane so pričakali s še toplo belokranjsko pogačo, ki v deželi belih brez velja za jed dobrodošlice, toplim napitkom in aperitivom, za dobro vzdušje pa so poskrbeli člani Folklorne skupine Dragatuš, zaplesali so tako odrasli kot otroška skupina. Folklorna skupina deluje že več kot šest desetletij in združuje stotnijo članov, ki z ljubeznijo do glasbe, plesa, petja, igre in druge duhovne dediščine ohranjajo belokranjske običaje.

Ljubitelje hoje, druženja in neokrnjene narave, prišli so celo pohodniki iz Hrvaške, Makedonije ter Bosne in Hercegovine, je pot vodila prek sotočja rek Poturenščice in Lahinje do kmečke hiše Bahor na Zorencih, kakšnih pet kilometrov od Črnomlja. Gre za edinstveno leseno kmečko hišo, ki so jo Bahorjevi pred desetletjem popolnoma prenovili. Stara je stoletje in pol in obiskovalcem ponuja kombinacijo tradicionalnega in sodobnega načina bivanja. V hiši je urejen apartma za sedem oseb, gostje pa uživajo v izbranih belokranjskih jedeh, poskusijo odlično vino ali doma pridelan sok. Bahorjeva hiša je uvrščena med 20 najlepših tradicionalnih hiš v Sloveniji.

Med potjo so se ustavili tudi na domačiji Kuzma, kjer je znameniti Kuzmin mlin z žago. Tu lahko pokažejo tradicionalno mletje moke, ki jo izdelujejo pred očmi obiskovalca, domačija pa je privlačna tudi v poletnih mesecih, ko lahko tu ob reki Kolpi kampiramo, se kopamo na naravnem kopališču, izberemo lahko vožnjo s kanujem ali se pod slapom prepustimo naravni masaži.

Kmečka hiša Bahor je uvrščena med 20 najlepših tradicionalnih hiš v Sloveniji. Foto: facebook

Pohodnike je pot vodila še skozi vas Velika Lahinja na vinorodni hrib Sadeži, mimo Brdarcev in skozi idilični vasici Črešnjevec in Knežina do izvira reke Lahinje. Po ogledu izvira so pot nadaljevali ob reki Lahinji skozi Malo Lahinjo do Pustega Gradca, mimo vasi Šipek do izvira Topličica in nazaj na Podlog. V Pustem Gradcu so občudovali Klepčev mlin z žago v Krajinskem parku Lahinja.

Pot je bila dolga 16 kilometrov, a nezahtevna, domačini pa so v sodelovanju s Planinskim društvom Črnomelj in RIC Bela krajina poskrbeli, da med hojo in na koncu poti nihče ni bil ne žejen ne lačen. Vsi udeleženci pohoda, med njimi je bil tudi nekdanji predsednik republike Milan Kučan, so bili enotnega mnenja, da so združili prijetno s koristnim ter da se prihodnje leto znova snidejo. Nekateri so sklenili, da se v Belo krajino vrnejo že prej. Nekaj ur je bilo namreč premalo, da bi bolje spoznali kulturne, naravne in seveda kulinarične značilnosti naše najbolj jugovzhodne pokrajine.

Zbrali so se v idilični vasici Podlog pri Turizmu Malerič. Foto: Tina Malerič