Tudi letošnje leto v znamenju novega koronavirusa: začelo se je z ostrimi ukrepi in zaprtimi šolami

Tudi letošnje leto je žal zaznamovala epidemija novega koronavirusa, ki je dodobra spremenil naša življenja. Zaprtje države zaradi hudega drugega (jesenskega) vala, se je zavleklo tudi v januar. 5. januarja je vlada odprla zavode s prilagojenim programom, 8 dni kasneje pa so napovedali podaljšanje epidemije za 60 dni.

Februarja ukinili odločanje po regijah

Šolanje na daljavo. FOTO: Uroš Hočevar

S 25. januarjem so se ponovno odprle šole za učence prve triade, ob tem je bilo uvedeno obvezno testiranje za učitelje. Na seji, 3. februarja je vlada ukinila odločanje o ukrepih po posameznih regijah in odločitve prenesla na celotno državo. Z 8. februarjem je bilo doseženo sedem dnevno povprečje okužb pod 1000, s čimer je država izpolnila pogoje za prehod v oranžno fazo.

A veselje ni trajalo dolgo. Meseca marca se je število okužb začelo ponovno povečevati, delno tudi zaradi širjenja bolj nalezljivih novih sevov virusa. Vlada in strokovnjaki so zato začeli govoriti o tretjem valu, zaradi katerega je bilo med 1. in 11. aprilom 2021 odrejeno popolno zaprtje države. Pouk se je nadaljeval na daljavo, zaprle so se številne nenujne trgovine in športna ter kulturna dejavnost, v gospodarstvu se je spodbujala odreditev dela na daljavo. Z vstopom v poletni čas je vlada trajanje nočne omejitve gibanja skrajšala na sedem ur, in sicer med 22. in 5. uro.

Cepljenje v Sloveniji 27. decembra lani se je začelo cepljenje v Sloveniji. Prvi trije cepljeni so bili upokojeni nadškof Franc Kramberger, Angelca Butenko ter Jože Pelko. Januarja so cepili zdravstvene delavce in stanovalce domov za starejše ter tamkajšnje zaposlene. Kmalu je sledilo cepljenje najranljivejših skupin, nato pa so cepiva postala dostopna tudi splošni populaciji. Do 20. decembra se je v Sloveniji z vsemi odmerki cepilo dobrih 1.180.000 ljudi.

Aprila ponovno odprli šole

Vlada je 9. aprila sporočila, da se z 12. aprilom ponovno odpirajo šole in nekatere dejavnosti, prav tako je bil prilagojen vladni semafor sproščanja ukrepov, ki je sproščanja določenih segmentov zastavil pri višjih številkah okuženih oz. hospitaliziranih. Prav tako je vlada ukinila nočno omejitev gibanja. S prehodom večine države v oranžno fazo, je vlada 21. aprila 2021 sprostila gostinsko strežbo na terasah, v rumenih regijah tudi v notranjosti lokalov. S potrdilom o prebolelosti, cepljenosti ali negativnem testu gostov so bile omogočene tudi turistične namestitve, sproščene so bile še zadnje izobraževalne ustanove.

Poletje mirno, nato pa znova naraščanje okužb

Do poletja je število okužb v Sloveniji močno upadlo, avgusta pa so številke začele naraščati. Šolsko leto se je začelo po modelu B. A brez težav ni šlo. Že prvi dan je moral en razred na kamniški osnovni šoli v karanteno, saj je bila potrjena okužba pri enem izmed učencev. Začetek septembra pa je zaznamoval tudi vdor nasprotnikov cepljenja v studio RTV Slovenija. Ena izmed mariborskih učiteljic pa je svarila pred »strupenimi zvarki in fašistično šolo«.

Nepredstavljivi prizori iz studia RTV. FOTO: Barbara Vidmajer/twitter

S 15. septembrom 2021 je v veljavo vstopil pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani), kot obveza za večino družbenega življenja. Z uvedbo obveznega pogoja je v Sloveniji močno naraslo število cepljenj, rast okužb se je začela upočasnjevati.

Novembra padel neslavni rekord

Samotestiranje dijakov. FOTO: Voranc Vogel

V oktobru je začelo število novih okužb ponovno naraščati, neslavni rekord pa je padel 3. novembra, ko je bilo potrjenih 4511 novih okužb. Vlada je 5. septembra omejila delovanje gostinskih lokalov, ki lahko strežejo le med 5. in 22. uro. Zaprle so se diskoteke, v veljavo je vstopila prepoved praznovanj, porok in druženj, razen za člane istega gospodinjstva ali ožje družinske člane. Poleg spoštovanja pogoja PCT (ki se je znova razširil na starejše od 12. let) je vlada uvedla obvezno identifikacijo z osebnim dokumentom.

Prej dovoljene maske iz blaga so postale neprimerne, dovoljene pa so kirurške in FFP2 maske. Necepljeni učenci in dijaki morajo od 15. novembra samotestiranje opravljati trikrat tedensko, vlada pa jim je zagotovila 15 brezplačnih testov mesečno.

14. decembra 2021 so v Sloveniji potrdili prvi primer različice omikron. Do 20. decembra je bilo potrjenih 13 primerov okužb s to različico.