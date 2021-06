»Tudi ko so zvočniki lažnivcev naviti do konca, SDS za resnico«

Edini kandidat za vodenje največje vladne stranke

SDS se ves čas bori za resnico

SDS je edina stranka, ki je nastala pred osamosvojitvijo in je še v enem kosu, še vedno parlamentarna stranka in politična sila z daleč največjo podporo med volivci, je na kongresu stranke poudaril njen predsednik. Čeprav drži, da je bila v vladi le deset let, je breme odgovornosti na njo vedno padlo takrat, ko je bilo najtežje, meni.Janša, ki je na današnjem kongresu SDS v Slovenskih Konjicah edini kandidat za nadaljnje vodenje največje vladne stranke, je okoli 640 delegatov spomnil, da so od zadnjega kongresa minila dobra štiri leta, v tem času pa se je veliko zgodilo. V Sloveniji je bilo kar petero različnih volitev, od tega je SDS zmagala štirikrat, to pa je po njegovem nekaj, kar bi si želela tudi marsikatera druga stranka.Ob prihajajočem prazniku se je dotaknil primerjave med Slovenijo pred 30 leti in danes, ki kaže, da je bil premik velikanski, večji kot kadar koli doslej v njeni zgodovini. Kot je dejal, gre za podvig generacije, za katerega lahko vsi skupaj upamo, da bo trajen.Hkrati se je Slovenija v tem času spreminjala, marsikaj je boljše, nastali pa so tudi takrat nepredstavljivi izzivi. Takrat si nismo mogli predstavljati, da bo naša država že drugič predsedovala Svetu Evropske unije in da bo skok v standardu tako velik. Pred tremi desetletji smo dosegali 27 odstotkov avstrijske kupne moči, danes smo na 90 odstotkih evropskega povprečja, je dejal.Seveda pa takrat po njegovem tudi nihče ni verjel, da bo po tolikšnem času, ko smo doživeli prve večstrankarske volitve, treba v parlamentu znova braniti predstavniško demokracijo, temeljno pravico do lastnine in svobodnega podjetništva ter vse drugo, kar nekateri danes postavljajo pod vprašaj.Uspešna 32-letna tradicija je stranki po njegovih besedah uspela zaradi vseh njenih članov, ki niso klonili niti najtežjim političnim pritiskom. »Kljub trudu tega ne bi bilo, če SDS ne bi bila ves ta čas pripravljena nadaljevatiizročila in se boriti za resnico. Tudi takrat, ko so bili zvočniki lažnivcev naviti do konca,« je dejal Janša.Ob tem je pojasnil, da so ves čas imeli lastno identiteto in to so tudi živeli. Ko so jih prepričevali ali so prepričevali Slovenijo, da je več resnic, so vedeli, da lažejo. Zgodovine se namreč po besedah Janše ne da potvoriti, saj je ena sama. Kar se je zgodilo, se je zgodilo, tega ni mogoče spremeniti, prav tako pa ne tudi zanikati, je dodal.Ker je laž že v svoji naravi vedno ogrožena, imajo vse totalitarne ideologije s tem veliko težav. Tudi zato je po njegovem nastala cenzura in danes nekateri vlagajo veliko naporov v to, da bi resnico cenzurirali in jo preglasili. To počnejo tudi s skrivanjem za sintagmo svobode medijev, a predsednik SDS pravi, da je svoboda izražanja temeljna človekova pravica, ki pripada posamezniku, ne pa medijskim hišam ali korporacijam.