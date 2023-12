Ko tudi dež ni ovira. To so pravi Božički (VIDEO)

Mali in tudi že malo večji bolniki v Splošni bolnišnici Jesenice so se še kako razveselili Božičkov, članov Gorske reševalne službe Jesenice, ki so trkali na okna in jim vsaj nekoliko polepšali praznike.

S strehe bolnišnice se jih je spustilo več na enkrat, a brez skrbi, šlo je za izkušene gorske reševalce, ki jim tovrstni spusti po vrveh ne delajo težav.

Na družbenih omrežjih so s sledilci delili spodnji opis njihove poti do otroškega oddelka Jeseniške bolnišnice:

»Leto je naokoli in spet smo se odpravili kot Božički na obisk k bolnim otrokom. Naša pot se je začela daleč na severu in danes smo prišli tudi v Splošno bolnišnico Jesenice. Še dobro, da smo imeli s sabo vso potrebno opremo, saj smo pripotovali po nebu in pristali na strehi bolnice. Od tam smo se po vrvi spustili pred vhod, nanjo pripeli škatlo z darili in vse skupaj poslali nazaj na streho, potem pa skozi vrata v bolnico in po stopnicah navzgor do otroškega oddelka.«

Na družbenih omrežjih se je oglasila tudi Jeseniška bolnišnica in se Božičkom zahvalila iz srca.

»Božičke - člane Društva @grs_jesenice tudi dež ne ovira pri njihovem poslanstvu, da razveseljujejo otroke in delijo veselje in radost. Že devet let zapored obiskujejo naše najmlajše paciente. Hvala iz srca. Skupaj skrbimo, da naši pacienti tudi v bolnišnici občutijo praznični dan.«

