Tudi danes ne bo šlo brez neviht: velika verjetnost toče v teh delih Slovenije (FOTO)

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je trenutno velika verjetnost toče na Bovškem, na Notranjskem in na Obali.

Tukaj lahko spremljate vremensko dogajanje nad Slovenijo:

Vremenoslovci za danes popoldan napovedujejo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.

Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija.

Krajevne padavine se bodo zlasti v vzhodni polovici Slovenije nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Drugod se bo vreme umirilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju do 18 stopinj Celzija.

Kako bo v nedeljo?

V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne bodo na vzhodu posamezne plohe, sredi dneva in popoldne pa tudi drugod krajevne nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

