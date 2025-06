Tudi 15 evrov na uro: to so najbolje plačana študentska dela v Sloveniji

V poletnih mesecih, ko je študentskega dela največ, največji študentski servis beleži rast povprečne urne postavke in vse večje povpraševanje po mladih z znanji s strokovnih področij. Kljub manjšemu številu oglasov za delo povpraševanje podjetij ostaja visoko.

Povprečna urna postavka za študentsko delo v Sloveniji trenutno znaša 9,32 evra bruto oziroma 8,02 evra neto, kar pomeni kar 10-odstotno rast v primerjavi z lanskim letom, razkrivajo podatki e-Študentskega servisa. V času, ko se mladi pripravljajo na poletno delo, se razmere na trgu študentskega dela spreminjajo: ponudbe je nekoliko manj, a zanimanje za mlade kadre ostaja presežno.

Najbolje plačana dela presegajo 15 evrov na uro

Zelo iskani so tudi inštruktorji. FOTO: Dejan Javornik

Urne postavke za študentsko delo so močno odvisne od zahtevnosti nalog in potrebnega znanja. Med najbolje plačana dela sodijo:

• Inštrukcije in poučevanje: od 15 €/h bruto dalje;

• Vaditelji in trenerji: od 14 €/h bruto dalje;

• Računalniški profili (programerji, sistemski administratorji): od 14 €/h bruto dalje;

• Promotorji: 12,50 €/h bruto (10,76 €/h neto);

• Animatorji: 11,00 €/h bruto (9,47 €/h neto);

Na drugi strani spektra so preprosta fizična dela, kot so delo v skladišču, deklariranje in pakiranje, ki komaj dosegajo minimalno zakonsko določeno urno postavko – 7,34 €/h bruto oziroma 6,32 €/h neto.

Mladim pomembne izkušnje in ugled delodajalca

Raziskava »Mladi in trg dela«, ki so jo izvedli maja 2025 med več kot 7.500 mladimi v Sloveniji, razkriva, da študentsko delo večini predstavlja mnogo več kot le vir zaslužka. Skoraj 80 odstotkov mladih ga vidi kot način za dvig življenjskega standarda, 78 odstotkov kot priložnost za pridobivanje izkušenj, več kot dve tretjini pa kot varen in hiter vir prihodka. Kar 60 odstotkov vprašanih bi si brez študentskega dela težko privoščilo študij.

Vse pomembnejši postaja tudi karierni vidik: večina študentov išče priložnosti, ki so povezane z njihovo stroko, saj si želijo razvijati kompetence, ki jim bodo pomagale pri prehodu v redno zaposlitev. Zgovoren je tudi podatek, da se 62 odstotkov mladih po zaključku šolanja zaposli pri enem izmed delodajalcev, pri katerem so prej delali kot študentje.

Manj ponudbe

Študente iščejo tudi številne kavarne in bari. FOTO: Jure Eržen/Delo

V primerjavi z lanskim letom je letos na voljo približno 10 odstotkov manj študentskih del, a kljub temu število objav še vedno presega število razpoložljivih kandidatov. Posebej veliko povpraševanje je po študentih tehničnih smeri in naravoslovja – predvsem na področjih računalništva, inženiringa, zdravstva in digitalnega marketinga.

»Delodajalci vedno pogosteje iščejo študente z znanji in izkušnjami s področij, ki ustrezajo delovnemu mestu, saj želijo vlagati v potencial bodočih kadrov,« pojasnjujejo na e-Študentskem servisu.

Najpogostejša študentska dela trenutno vključujejo:

• prodajo in delo s strankami;

• administrativna dela;

• strokovna dela z različnih področij (IT, zdravstvo, farmacija ipd.);

• delo v gostinstvu in turizmu;

• fizična dela v skladiščih in na vrtovih.

Prispevki za pokojnino in pravice študentov

Od leta 2015 študentsko delo šteje v pokojninsko dobo, saj se z vsakim delom vplačujejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Študent, ki na leto opravi v povprečju 2,5 meseca dela, si lahko v petih letih študija pridobi eno leto pokojninske dobe.

Pravice študentov so danes razmeroma dobro zaščitene: poleg zakonsko določene minimalne urne postavke imajo pravico do plačanega odmora, varstva pred diskriminacijo, evidentiranja delovnega časa, posebne zaščite za mladoletne in obveznega plačila uvajanja.