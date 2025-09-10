VREME

Tu je do zdaj padlo največ dežja, Arso razkril, koliko ga še pričakujejo

Še vedno kaže, da bo glavnina padavin padla do današnjega večera.
FOTO: Arhiv
FOTO: Arhiv

M. U.
10.09.2025 ob 15:24
10.09.2025 ob 15:47
M. U.
10.09.2025 ob 15:24
10.09.2025 ob 15:47

 Trenutno dežuje v večjem delu države, najmočneje predvsem v južni Sloveniji. Vmes se pojavljajo nalivi, ki pa do sedaj še niso bili dolgotrajni. Skupno je največ padavin do zdaj padlo v zahodni Sloveniji, od 40 do 80 milimetrov. Proti vzhodu so bile zaenkrat padavine precej šibkejše, je sporočila Agencija RS za okolje (Arso).

Še vedno kaže, da bo glavnina padavin padla do današnjega večera

Nove padavine z nevihtami se prožijo v Kvarnerju in jih nosi proti južni in osrednji Sloveniji. V naslednjih urah se bo dogajanje postopno pomikalo proti vzhodu, je Arso zapisal omrežju X. Še vedno pa kaže, da bo glavnina padavin padla do današnjega večera. Na Arsu pričakujejo še dodatnih 30 do 100 milimetrov dežja. Ponoči se bo dogajanje umirjalo. O težavah zaradi poplav za zdaj ne poročajo, obilne padavine pa vplivajo na promet.

Noč je kljub rdečemu vremenskemu opozorilu za jugozahod države minila mirneje, kot je kazalo. Zjutraj je Arso rdeče opozorilo spremenil v oranžno, ki velja za zahodno in osrednjo Slovenijo. Do poznega popoldneva bodo predvsem v zahodni ter deloma osrednji in južni Sloveniji možni močni in dolgotrajni krajevni nalivi, opozarjajo na Arsu.

Kot so zapisali v hidrološkem poročilu, bo danes v zahodni Sloveniji verjetno poplavljanje padavinske vode na več območjih in poplavljanje hudourniških vodotokov ter manjših rek. Hudourniki in vodotoki se lahko danes čez dan razlivajo tudi drugod po državi.

Manjše reke v porečjih Vipave in spodnje Soče so danes zjutraj začele naraščati. Drugje po državi je vodnatost rek mala in ustaljena. Srednjo vodnatost ohranjajo še posamezne reke na Primorskem in v osrednji Sloveniji. Danes bodo sprva začele naraščati reke v zahodni in južni Sloveniji, čez dan pa tudi drugod po državi. Pri tem lahko ob močnejših nalivih predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji pride tudi do zastajanja padavinske vode in poplavljanja ter razlivanja posameznih hudourniških vodotokov in rek.

Vodnatost večine rek bo velika

Vodnatost večine rek bo velika, na severovzhodu države pa srednja. Jutri bodo še naraščale kraške reke na Notranjskem in Dolenjskem ter Vipava, Kolpa in Sava v spodnjem toku. V zahodnem delu države lahko ob krajevnih plohah in nevihtah tudi jutri pride do zastajanja padavinske vode in razlivanja hudourniških vodotokov.

Preden udari deževje: »Ulice in ceste v Slovenski Istri so na pol prazne!« (FOTO)

Gladina morja ob slovenski obali bo danes povišana. Okoli 12. ure se bo morje razlivalo na izpostavljenih delih obale v višini okoli 10 centimetrov.

