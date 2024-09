Tržni inšpektorat opozarja potrošnike: Previdno pri poslovanju s podjetjem Plus plast

Tržni inšpektorat RS potrošnikom svetuje previdnost pri poslovanju s podjetjem Plus plast in njegovim povezanim podjetjem Inplast okna. Po plačilu avansa za dobavo in montažo stavbnega pohištva se namreč lahko zgodi, da naročilo ne bo izvedeno, so sporočili. O več opeharjenih kupcih podjetij iz Celja je poročal tudi portal N1.

Kot so danes sporočili z inšpektorata, so v okviru inšpekcijskih nadzorov ugotovili, da družba Plus plast iz Celja po prejetju avansnega plačila za dobavo blaga in montažo stavbnega pohištva tega ne dobavi in ne izvede v dogovorjenem roku in tudi ne kasneje. Prav tako potrošniku po odstopu od pogodbe zaradi neizpolnitve obveznosti ne vrne prejetih plačil brez odlašanja.

Potrošnikom svetujejo previdnost pri poslovanju s tem podjetjem, prav tako dodaten premislek svetujejo pred sklenitvijo poslov s podjetjem Inplast okna, za katero iz prejetih prijav izhaja, da naj bi bilo poslovno povezano s podjetjem Plus plast.

Ne odzivajo se

V zadnjih dneh so namreč prejeli več prijav potrošnikov glede podjetja Inplast okna, iz katerih izhaja, da tudi to podjetje zamuja z izpolnitvijo obveznosti, hkrati pa se ne odziva na telefonske klice in poslana elektronska sporočila. Glede na te informacije obstaja možnost, da potrošniki blaga ali storitev po plačilu avansa ne bodo prejeli, prav tako pa bi lahko bilo vračilo avansa oteženo, so zapisali.

Spomnili so na določbe zakona o varstvu potrošnikov, da mora podjetje svojo obveznost iz pogodbe izpolniti najpozneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili drugače. Če se to ne zgodi, mu potrošnik določi primeren dodaten rok za izpolnitev pogodbe, in če podjetje še vedno ne izpolni svojih obveznosti, lahko potrošnik od pogodbe odstopi. V tem primeru mu mora podjetje vrniti vsa opravljena plačila.

Portal N1 je v četrtek poročal, da je blagovno znamko Inplast najprej tržilo podjetje Plus plast, katerega lastnica in direktorica je Melita Zupanc. Letos spomladi so se začele blokade na treh njegovih bančnih računih in poleti je vse tri zaprlo. Poleti lani je nastalo podjetje Inplast, katerega edini lastnik in direktor je Klavdijo Sivka. A več znakov kaže, da sta podjetji – in lastnika – povezani. Ena od opeharjenih potrošnic je podala prijavo na policijo.