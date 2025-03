Trumpove tarife znova pretresajo kriptotrge – Cena bitcoina pod 70.000 EUR?

Donald Trump se je zaobljubil, da bo spet uvedel in razširil carine na kitajsko blago. Trg kriptovalut, ki se je v preteklosti ostro odzival na gospodarske premike, je doživel velik odklon, bitcoin se trenutno trguje pri 75.400 evrov, kar je za 23,90 % nižje od najvišje zgodovinske vrednosti.

Trumpove tarife in gibanje cene bitcoina

Zadnji predlogi predsednika ZDA o carinah so spet povzročili strahove pred globalno trgovinsko vojno. Trump je nedavno napovedal potencialno 60-odstotno carino na kitajski uvoz, skupaj s širšimi protekcionističnimi ukrepi, usmerjenimi proti drugim ključnim trgovinskim partnerjem. Trgi so se hitro odzvali, pri čemer se je cena bitcoina najprej spustila s prejšnje najvišje vrednosti 88.000 dolarjev, saj so vlagatelji iskali varnejša sredstva.

Ta odziv odraža pretekla gibanja trgov. Med Trumpovim predsedovanjem je bitcoin doživel močno nihanje kot odziv na trgovinske napetosti, nekateri vlagatelji pa so ga uporabljali kot varovalo pred gospodarsko nestabilnostjo.

Zakaj se vlagatelji obračajo h kripto predprodajam

Bitcoin ostaja močna dolgoročna stava, nekateri vlagatelji pa se ozirajo za predprodajami kriptovalut, ki ponujajo fiksne cene in zaščito pred tržnimi nihanji. Drugače kot bitcoin, ki se odziva na makroekonomske novice, predprodaje omogočajo zgodnjim vlagateljem, da pred začetkom prodaje žetona zaklenejo nižje cene. In katere so najboljše kripto predprodaje v letu 2025?

1. Solaxy (SOLX) – najuspešnejša predprodaja v letu 2025, ki ponuja rešitev Layer-2 za Solano

Solaxy je pionir prve rešitve za skaliranje Layer-2 za verigo blokov Solana, s katero želi povečati hitrost transakcij in zmanjšati provizije. Z obdelavo transakcij zunaj verige in njihovo poravnavo v svežnjih na glavnem omrežju Solana Solaxy rešuje težave s preobremenjenostjo, ki so prej vodile do zamud in višjih stroškov v času največje aktivnosti omrežja.

Predprodaja projekta je pritegnila veliko pozornosti, saj je do zdaj zbrala več kot 25 milijonov dolarjev. Ta način financiranja zgodnjim vlagateljem omogoča, da pridobijo žetone SOLX po fiksni ceni, s čimer si zagotovijo možnost sodelovanja pri rasti projekta že od začetka.

FOTO: Clickout Media

Solaxy poudarja tudi funkcionalnost med verigami, saj gradi most med Solano in Ethereumom. Ta integracija združuje učinkovitost transakcij Solane z obsežnim ekosistemom DeFi Ethereuma, kar razvijalcem ponuja večjo prožnost pri gradnji skalabilnih decentraliziranih aplikacij, ne da bi bili omejeni z omejitvami ene same verige blokov.

Žeton SOLX služi kot hrbtenica ekosistema Solaxy, saj omogoča plačevanje pristojbin za plin, glasovanje o upravljanju in nagrade za vložke. Pomembno je, da so stave že v polnem teku, pri čemer se ocenjujejo donosi v višini 164 % na leto, zgodnji vlagatelji pa so stavili že več kot 7 milijard žetonov SOLX.

2. Mind of Pepe (MIND) – memekovanec, ki ga podpira analitika umetne inteligence in ponuja napovedne tržne vpoglede

Mind of Pepe ($MIND) je inovativen projekt kriptovalute, ki združuje kulturo memov z umetno inteligenco in ustvarja samoprilagodljivega agenta umetne inteligence, ki je zasnovan tako, da samostojno analizira nove trende in svojim uporabnikom ponuja ekskluzivne priložnosti.

Ta projekt, zgrajen na verigi blokov Ethereum, izkorišča viralno privlačnost mema Pepa, hkrati pa svoji skupnosti v realnem času zagotavlja tržne vpoglede in napovedno analitiko.

FOTO: Clickout Media

Predprodajna faza projekta Mind of Pepe je pokazala precejšnje zanimanje vlagateljev, saj so v samo dveh tednih po začetku prodaje zbrali več kot štiri milijone dolarjev. Ta hitri priliv kapitala poudarja potencial projekta in naraščajočo privlačnost memekovancev z umetno inteligenco na trgu kriptovalut.

Poleg zmogljivosti umetne inteligence Mind of Pepe ponuja tudi mehanizem stakinga, ki imetnikom $MIND omogoča, da zaslužijo znatne nagrade. Zgodnji udeleženci predprodaje imajo priložnost, da zastavijo svoje žetone in izkoristijo privlačne letne odstotne donose (APY), kar povečuje uporabnost žetona in spodbuja dolgoročno sodelovanje v skupnosti.

3. Bitcoin Bull (BTCBULL) – memekovanec, ki imetnike pasivno nagrajuje z bitcoini

Bitcoin Bull Token ($BTCBULL) je memekovanec, namenjen izkoriščanju tržne uspešnosti bitcoina, saj imetnikom ponuja edinstvene spodbude, neposredno povezane z mejniki v ceni bitcoina.

Projekt je pritegnil veliko pozornosti, saj je bilo v njegovi predprodaji do zdaj zbranih več kot 3,5 milijona dolarjev.

FOTO: Clickout Media

Posebnost bitcoina Bull Token je njegov mehanizem za sežiganje žetonov. Ob vsakem povečanju cene bitcoina za 25.000 USD se sežge del zaloge žetona $BTCBULL, kar zmanjša skupno zalogo in potencialno poveča vrednost žetona.

Poleg tega $BTCBULL ponuja program za stavljenje z dinamičnim letnim odstotnim donosom (APY), ki nagrajuje dolgoročne imetnike in spodbuja sodelovanje skupnosti.

Z uskladitvijo svojih spodbud s trajektorijo rasti bitcoina želi bitcoin Bull Token vlagateljem ponuditi alternativno pot, ki jim bo omogočila izkoristiti tržna gibanja bitcoina.

Končne misli: Prihodnost bitcoina med strahom pred carinami

Kratek padec bitcoina na 79.000 USD v začetku tega tedna je prestrašil nekatere vlagatelje, vendar z odbojem cen nad 82.000 USD trg ostaja optimističen. Trumpova gospodarska politika bi lahko prinesla nestanovitnost, vendar številni vlagatelji v bitcoinu vidijo varno sredstvo v negotovih časih.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media LTD