Trumpov odposlanec ostro Nataši Pirc Musar: »Ste ena od držav, ki v NATO namenja najmanj sredstev«

Po petkovem sporu med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim je predsednica države Nataša Pirc Musar poudarila pomen spoštovanja mednarodnega prava in enotnosti Evropske unije. Izpostavila je, da nihče ne bi smel biti deležen poniževanja, še posebej ne predsednik države, ki je pripravljen na pogajanja.

»Ukrajina je tista, ki se mora odločiti, kdaj se bo prenehala boriti za svojo suverenost. Mislim, da ni pošteno, da jo kdo sili v predajo orožja,« je poudarila in dodala, da Slovenija ne bo sprejela scenarija, v katerem je agresor nagrajen, žrtev pa kaznovana.

Opozorila je, da bi neupoštevanje mednarodnega prava lahko vodilo k novim primerom agresije v prihodnosti. Izrazila je tudi ogorčenje nad tem, da se o prihodnosti Ukrajine razpravlja brez njene prisotnosti in da je razprava o varnosti Evrope brez Evrope »skrajno neresna in nepoštena«.

Na družbenem omrežju X je zapisala, da nedavni dogodki v Ovalni pisarni »spodkopavajo vrednote in temelje demokracije« ter pozvala Evropo, naj prevzame vodilno vlogo pri iskanju miru v Ukrajini. Na njeno izjavo se je odzval Trumpov odposlanec za posebne misije Richard Grenell, ki je Sloveniji očital, da je ena od držav, ki v zvezi NATO namenjajo najmanj sredstev za obrambo.

»Pravzaprav ste ena od članic Nata z najnižjimi izdatki za obrambo. Leta 2014 ste se zavezali, da boste plačevali 2 %, zdaj pa še vedno plačujete le 1,29 %. Nič ne spodkopava Nata bolj kot to, da ne plačujete poštenega deleža,« je zapisal.

Fajon: EU mora okrepiti lastno varnost in podpreti Ukrajino

Tudi ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je poudarila, da je enoten odziv EU ključen in da Slovenija odločno podpira Ukrajino: »Ključno sporočilo je, da Slovenija obsoja rusko agresijo na Ukrajino. Vztrajamo, da je Ukrajina suverena in ozemeljsko celovita država, ki si zasluži mir, in Slovenija ji bo pomagala,« je izjavila.

Tanja Fajon FOTO: John Thys Afp

Opozorila je, da se bo EU morala bolje pripraviti na lastno varnost in Ukrajini zagotoviti določena jamstva v primeru premirja ali trajnega miru.

V prihodnjem tednu bosta v Bruslju potekali dve ključni srečanji, na katerih se bodo sprejeli konkretni sklepi o nadaljnji pomoči Ukrajini in krepitvi evropskih zmogljivosti. Pred nedeljskim srečanjem voditeljev v Londonu, ki ga je gostil britanski premier Keir Starmer, je Fajon opravila pogovor z britanskim zunanjim ministrom Davidom Lammyjem.

Na družbenem omrežju X je zapisala, da Slovenija in Združeno kraljestvo delita stališče glede Ukrajine ter da sta z britanskim kolegom pozdravila sodelovanje v Varnostnem svetu ZN in skupno zavezanost krepitvi evropske varnosti.