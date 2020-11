Trump prepričan, da so ji grozili: »Naredite, kar je treba«

Emily Murphy, vodja Uprave splošnih služb (GSA), ključne zvezne agencije, katere uradno priznanje volilnega rezultata predsedniških volitev v ZDA 3. novembra je ključno za prenos oblasti, je poslal pismo Joeju Bidnu in ga obvestila, da se lahko začne prenos z administracije Donalda Trumpa na novo administracijo. Tako je Biden pravzaprav postal novoizvoljeni predsednik, kar se bo formaliziralo na kolegiju elektorjev 14. decembra.



Murohyjeva, ki je doslej blokirala tranzicijo, je v pismu, kor poroča CNN, zapisala, da se je sama odločila za začetek tranzicije na podlagi zakona in dostopnih dejstev: »Nikoli ni nihče name pritiskal neposredno ali posredno.« Trump: Grozili so ji O tem se je na twitterju oglasil tudi Trump: »Rad bi se zahvalil Emily Murphy iz GSA za njeno neomajno predanost in lojalnost naši državi. Nadlegovali so jo, ji grozili in zlorabljali. Ne želim, da se to dogaja njej, njeni družini, zaposlenim ali GSA. Naš trden primer se nadaljuje, nadaljevali bomno dober boj in verjamem, da bomo zmagali. Kljub temu pa v interesu države priporočam, naj Emily stori vse, kar je potrebno glede uvodnih protokolov, in svoji ekipi sem naročil isto.«



Do odločitve je prišlo potem, ko je volilna komisija Michigana potrdila Bidnovo zmago. Biden doslej ni imel dostopa do proračunskih sredstev, predvidenih za tranzicijo, in dostopa do zveznih agencij. Ni imel tudi dostopa do zvezne policije FBI, ki vodi postopke pregleda preteklosti ministrskih in drugih kandidatov za visoke vladne položaje, prav tako ni imel dostopa do obveščevalnih poročil.



Doslej nobena Trumpova tožba ni uspela spremeniti izida volitev. Biden naj bi prisegel kot 46. predsednik ZDA 20. januarja.