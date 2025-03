Trump napovedal 200-odstotno carino na alkoholne pijače. Vinar Simčič: To ne bo dobro za naš posel

Predsednik ZDA Donald Trump je zagrozil, da bo uvedel 200-odstotno carino na alkoholne pijače iz Evropske unije, če EU ne bo odpravila 50-odstotne carine na ameriške žgane pijače. Gre za še en korak v zaostrovanju trgovinske vojne med ZDA in EU, ki bi se lahko hitro razvila v širši konflikt, poroča CNN.

Kot nam je v telefonskem pogovoru dejal priznani slovenski vinar Marjan Simčič, upa, da do takšnih potez ne bo prišlo in da je še mogoče doseči kakšen dogovor. Dodaja, da v ZDA izvozijo več kot 20 odstotkov svojih proizvodov. »Že 25-odstotne carine, kot se je sprva govorilo, ne bi bile dobre za naš posel. 200-odstotne pa pomenijo, da zapreš trg,« pravi vinar, ki sicer meni, da se ta juha ne bo pojedla tako vroča, kot se je skuhala.

Kristančič: Naj sedejo za mizo in si nalijejo dobrega vina

Tudi Aleš Kristančič, ki v ZDA izvozi 40 odstotkov svojih proizvodov, upa, da do tega ne bo prišlo. »Ne morem verjeti niti ne morem razmišljati o tem. 200-odstotkov pomeni, da ni več izvoza za 99 odstotkov vin,« pravi in dodaja, da sta bili Evropa in ZDA vedno skupina držav, ki so živele v sožitju. Zato verjame, da do takšnih povračilnih ukrepov ne bo prišlo. Njihova vina so začeli prodajati v ZDA že v času nekdanje Jugoslavije, veliko so naredili tudi za tamkajšnjo popularnost. »Res bi bilo škoda, da bi to pokvarili,« meni vinar in poudarja, da bi morali odločevalci sesti za mizo in si naliti dobrega vina. »Lahko jim ga tudi jaz doniram,« še sklene.

Ameriška industrija žganih pijač zaskrbljena

Trump je EU označil za »eno najbolj sovražnih in zlorabljajočih davčnih in carinskih oblasti na svetu, ki je bila ustanovljena izključno zato, da bi izkoriščala ZDA«.

Njegove grožnje so prišle le nekaj ur po tem, ko je EU napovedala povračilne ukrepe zaradi ameriških carin na jeklo in aluminij. Trumpova administracija je v sredo opolnoči uvedla 25-odstotne carine na uvoz teh kovin, kar je EU označila za »neupravičen« ukrep.

Kot odgovor je EU napovedala carine na ameriške izdelke v skupni vrednosti 26 milijard evrov (28 milijard dolarjev). Med njimi so tarife na čolne, bourbon in motorna kolesa, ki bodo začele veljati aprila. Evropska komisija je ukrep opisala kot »hiter in sorazmeren«.

Ameriška industrija žganih pijač se je že odzvala in izrazila zaskrbljenost zaradi posledic teh povračilnih ukrepov.