Množica protestnikov na ljubljanskih ulicah, policija uporabila solzivec (FOTO, VIDEO)

Rog ni zasebna lastnina

Občina želi graditi Center Rog

Policija skrbno varuje Tovarno Rog. FOTO: P. Pa.

V središču Ljubljane se je v podporo Tovarni Rog zbrala velika množica ljudi. Ob 18. uri so se zbrali na Prešernovem trgu, nato pa se podali do mestne hiše in naprej v smeri Roga. Z vzkliki in transparenti so sporočili, da so proti diktaturi kapitala in da Roga ne dajo za gradbeno jamo.P odporo protestnikom je izkazala AKC Metelkova mesto, prav tako petkovi kolesarji.Mestna občina Ljubljana je ta teden namreč prevzela v posest območje nekdanje tovarne Rog, kjer delujejo pripadniki avtonomne skupnosti. Začeli so rušitvena dela, območje, na katerem nameravajo zgraditi Center Rog, pa so izpraznili s pomočjo varnostnikov in policije.Protesta se je po nekaterih ocenah udeležilo nekaj sto ljudi. S transparenti so sporočili, da morata kapital in Mestna občina Ljubljana dati »prste stran« od avtonomnih prostorov. »Napad na Rog« pa razumejo kot napad nanje.Protest je varovala tudi policija, ki je protestnikom tudi preprečila prehod po nekaterih ulicah. Nekaj protestnikov je tudi popisala. Na protestu, ki je bil primarno usmerjen proti mestnim oblastem, pa je bilo slišati tudi kritiko aktualne vlade. Zavzeli so se tudi za drugačno stanovanjsko politiko oziroma za stanovanja za vse.Policija naj bi nad sicer mirnimi protestniki uporabila tudi solzivec.Kot so te dni zapisali na Metelkovi, se Mestna občina Ljubljana »oklepa logično nesmiselnega termina 'zasebna lastnina', ki koristi le finančni in politični eliti«. Dodali so: »Prostori Avtonomne tovarne Rog ne morejo in ne smejo biti označeni kot zasebna lastnina, saj so v lasti Mol, se pravi v lasti vseh meščanov in so javno dobro.«Avtonomna tovarna Rog po njihovih besedah »to javno dobro s svojim nepretrganim petnajstletnim delovanjem tudi udejanja in to v pravem pomenu javnega interesa: solidarnostno, skupnostno, na nehierarhični osnovi. Kot ključno prizorišče prav tistih javnih vsebin, ki jih mesto najbolj pogreša«. »Namesto, da bi skrbel za dobrobit svojih občanov, Mol avtonomne prostore, ki so temelj humanističnega razvoja, žive kulture in umetnosti ter človekovih pravic, uničuje. Namesto da bi podpiral kulturo in odprtost, s katerima se tako hvali, ruši in pretepa,« so zapisali.Mestna občina je z deli na območju nekdanje tovarne Rog sicer začela leta 2016, a so bila tedaj zaradi nasprotovanja uporabnikov začasno ustavljena, leta 2019, ko so želeli z deli nadaljevati, pa so jim to ponovno preprečili začasni uporabniki. Sledil je sodni spor z osmimi uporabniki, vseh osem sodb pa je bilo rešenih v korist Mola.Na mestu nekdanje tovarne Rog namerava Mol zgraditi Center Rog, ki bo po njihovih navedbah zagotovil prostore preko 500 ustvarjalcem in kreativnim skupinam na preko 8000 kvadratnih metrih novih sodobnih produkcijskih površinah. V rebalansu letošnjega proračuna Mola, ki so ga mestni svetniki potrdili v ponedeljek, je za projekt predvidenih dodatnih 1,85 milijona evrov sredstev.