Trto zvezali in zalili z vinom

V občini Lendava zelo uspešno deluje Društvo vinogradnikov in sadjarjev Lendava, ki ga vodi neumorni predsednik Jože Kleiderman. Za člane pripravlja različne tečaje in izobraževanje s področja reza in škropljenja trte proti različnim boleznim. Predstavljajo se na različnih prireditvah v občini Lendava, kjer na stojnicah promovirajo svoja vina. Lendavski vinogradniki so znani pri pridelovanju odlične vinske kapljice, velikokrat se predstavijo tudi v sosednji Madžarski, pripravljajo pa tudi društveno ocenjevanje vin ter se udeležujejo regijskega ocenjevanja. Tako so pred kratkim obrezali in zvezali vinsko trto z vrbovimi šibami.

Uspešno opravljeno delo so zalili.

Po stari ljudski navadi so nekaj kapljic lanskega vina nalili na trto, da bi jo obvarovali pred naravnimi nesrečami. Druščina se je najprej zbrala na dvorišču lendavskega gradu, kjer so obrezali žametno črnino, potomko najstarejše vinske trte z mariborskega Lenta. Pri prostorih društva pa so obrezali in zavezali pet trsov. Čez leto bodo skrbeli za obe brajdi. Po rezu so dejali, da so opravili najzahtevnejše delo v vsakem vinogradu, ter še nazdravili z vinom lanskega letnika, ki je bil po njihovem mnenju nadpovprečno dober.