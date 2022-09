Tropi volkov koljejo tik ob hišah: ne ubijajo zaradi lakote, ampak iz ubijalske sle (FOTO)

»Samo čakamo lahko na naslednji volčji masaker, čisto nič ne moremo. To postaja vedno huje in volkovi se nam vedno bolj približujejo. Nihče pa nič ne naredi, da bi jih ustavil,« nam sredi pašnika, kjer so mu volkovi v petek pokončali šest koz, pripoveduje Lojze Dolinar. V vasici Kupljenik na Jelovici se krvoločni napadi volkov kar vrstijo. Domačini, predvsem kmetje in lovci, živijo v nenehnem strahu, poleg njihovih živali pa so ogroženi tudi pohodniki in gobarji, ki jih te dni ne manjka. Lojze Dolinar na pašniku, kjer so volkovi pokončali šest koz. FOTO: Tina Horvat Že dan po pe...